La série de podcasts ‘M Means Music’ démarre avec l’épisode d’Amy Winehouse

En octobre dernier, Spotify a lancé une expérience d’écoute appelée Musique + Discussion qui a réuni de la musique et du contenu parlé. Le format unique tisse des chansons complètes et des commentaires parlés en un seul spectacle. L’un des derniers projets à émerger sur cette nouvelle plateforme est M signifie musique, une nouvelle série animée par Daryl Easlea, auteur de musique britannique chevronné, DJ et consultant musical, qui a plus de 40 ans d’expérience dans l’écriture et la discussion sur la musique populaire.

Easlea est un ancien rédacteur du Record Collector Magazine, a été responsable du catalogue Motown UK, a travaillé comme consultant pour d’innombrables labels et artistes, reste un DJ actif et a publié plusieurs livres dont Without Frontiers: The Life & Music of Peter Gabriel et Everybody Dance: Chic and the Politics of Disco and, Talent Is An Asset: The Story Of Sparks, entre autres.

M Means Music promet de « prendre certains des albums, artistes et genres musicaux les plus connus, et de les mettre à l’épreuve. Informé, enthousiaste, parfait si vous êtes bien dans votre voyage musical ou si vous débutez, chaque sujet sera soumis au microscope M Means Music pour être rigoureusement testé et noté selon cinq critères stricts.

(1) Moment, où ça s’intègre ?, (2) La musique, à quoi ça ressemble ?, (3) L’art moderne, à quoi ça ressemble ?, (4) : Les membres, qui l’ont fait ?, et (5 ) Mémoire : le temps a-t-il de la douceur ?

À propos de son implication dans le podcast, Easlea déclare : « Mon objectif est simple, partager mon amour de longue date pour la musique d’une manière optimiste et inclusive. Je parle en tant qu’admirateur plutôt qu’en tant qu’universitaire, présentant mes propres points de vue ainsi qu’un reportage et un contexte historiques. J’espère que vous apprécierez de vous joindre à moi alors que nous explorons des albums phénoménaux.

Les épisode le plus récent se concentrera sur la musique de Amy Winehouse et son album en petits groupes de 2006 Retour au noir, juste avant ce qui aurait été son 38e anniversaire.

L’héritage de Winehouse est particulièrement important cette année avec la récente exposition, Amy dans la lumière, à la Brownsword Hepworth Gallery de Londres. L’un des collaborateurs créatifs les plus proches d’Amy Winehouse, Phil Griffin a rassemblé des œuvres d’art inédites d’Amy prises par Griffin, à partir du moment où il a commencé à travailler avec elle sur son album Back to Black.

Les épisodes précédents ont exploré un ensemble éclectique d’albums allant des débuts de Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, à l’opus de Marvin Gaye de 1971, What’s Going On, et au LP de Grace Jones, Nightclubbing, entre autres.

Écoutez tous les épisodes de M Means Music ici.