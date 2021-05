La série de rêves de l’iPhone 12 se poursuit alors qu’Apple remporte un tiers du chiffre d’affaires mondial des smartphones au premier trimestre 2021: Counterpoint

Le revenu global total estimé dans la même recherche pour le même trimestre était d’environ 100 milliards de dollars (environ Rs 73 lakh crore).

La série iPhone 12 d’Apple a dominé le premier trimestre de l’ensemble de l’industrie des smartphones de l’exercice 2021. La domination de la dernière série de smartphones Apple a été complète dans le sens où elle a dépassé ses concurrents non seulement en termes de chiffre d’affaires, mais également en termes de volume. Des recherches menées par Counterpoint ont montré que la série premium iPhone 12 a dominé environ 1/3 du chiffre d’affaires de l’industrie des smartphones au premier trimestre. De même, les smartphones de la série iPhone 12 ont également dominé le volume du marché au cours du trimestre. La deuxième place a également été saisie par nul autre que l’iPhone 11 d’Apple, à la fois en termes de chiffre d’affaires et de volume, selon la recherche.

La série iPhone 12 qui a été lancée par le géant américain en octobre de l’année dernière s’est avérée être la série la plus réussie de tous les temps pour la société. La recherche détaillée montre que la série iPhone 12 a attrapé environ 32% des revenus de l’industrie au premier trimestre de 2021. En ce qui concerne la poursuite de la rupture de tous les smartphones de la série iPhone 12, la part la plus élevée a été enregistrée par l’iPhone 12 Pro Max à 12 pour cent, iPhone 12 à 11 pour cent et iPhone 12 Pro à 9 pour cent respectivement. Le revenu global total estimé dans la même recherche pour le même trimestre était d’environ 100 milliards de dollars (environ Rs 73 lakh crore).

La série iPhone 12 a surpassé tous ses concurrents, y compris le géant sud-coréen Samsung et Huawei, selon les recherches. Les principaux smartphones des séries iPhone 12 et iPhone 11 ont été suivis par le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G à 3%, le Samsung Galaxy S21 5G à 2% et le major chinois Huawei Mate 40 Pro à 2%.

En ce qui concerne les données en volume, le pack était dirigé par l’iPhone 12 avec environ 5%, suivi de l’iPhone 12 Pro Max qui détenait une part de 4% sur le numéro 2, de l’iPhone 12 Pro avec 3% et de l’iPhone 11 avec 2 pour cent respectivement.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.