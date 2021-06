Junior Firpo semble enfin se rapprocher d’une sortie de Barcelone et pourrait se diriger vers la Premier League et Leeds United de Marcelo Bielsa. Sport estime que Leeds a “convaincu” Firpo de se rendre à Elland Road et un transfert pourrait même être scellé “dans les prochaines 48 heures”. Le rapport ajoute que Barcelone espère […] More