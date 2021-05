La série de tournois multi-titres Super Girl Gamer s’ouvre avec Valorant le 15 mai

Les meilleures joueuses professionnelles et amateurs de Valorant au monde vont s’affronter pour 10 000 $.

En avril, Super Girl Gamer a annoncé le lancement de sa série de tournois multi-titres aux États-Unis, à commencer par le titre de la saison printanière, Valorant, le 15 mai.

🚨 Annonce 🚨 La série Super Girl Gamer est de retour – à commencer par le printemps 🙌 📆 Qualifications: 15 mai – 5 juin

🏆 Championnats: 19 juin

🎮 VALORANT Pour tout savoir 👇 #SuperGirlGamer pic.twitter.com/9DDKraAA1q – Super Girl Gamer Pro (@sggamerpro) 14 avril 2021

Le tournoi Valorant entièrement féminin verra à la fois les meilleures pros féminines du monde et les amateurs de haut niveau se disputer 10 000 $ en argent et en prix.

Le format du tournoi consiste en une série de qualifications ouvertes de quatre semaines. En utilisant un système de classement cumulatif, les quatre premières têtes de série à la fin des qualifications participeront au championnat Super Girl Gamer Valorant le 19 juin. L’événement mettra en vedette un bassin de talents en ondes composé presque entièrement de femmes, y compris la légendaire Stephanie «missharvey» Harvey.

Super Girl Gamer est actuellement la seule série de tournois multi-titres dirigée par des femmes aux États-Unis. Ce qui en fait une opportunité fantastique pour les jeunes filles et les joueuses désireuses de se plonger dans l’espace e-sport.

La série de tournois, qui se déroule jusqu’au 21 novembre, comprend également une saison d’été, d’automne et d’hiver. Ainsi qu’un total de 100 000 $ en espèces et des prix à gagner au cours de la série. Dans les futures saisons, nous pouvons nous attendre à voir le meilleur des meilleurs du niveau professionnel et amateur en compétition dans des titres supplémentaires. Y compris League of Legends, Hearthstone, Fortnite et CS: GO.

Un avenir radieux, une histoire solide

Maintenant dans sa cinquième année consécutive, la série de tournois se diversifie pour créer plus d’opportunités et inclure plus de voix. Expansion dans une série de tournois saisonniers multi-titres s’étalant sur 7 mois.

«C’est une série vraiment importante pour les femmes, et je suis très heureuse d’en faire partie». Dit Emmalee «EMUHLEET» Garrido, capitaine des équipes féminines CS: GO et Valorant pour Dignitas. Appelant cela une «grande étape» et soulignant à quel point des événements comme celui-ci sont critiques dans la création d’opportunités pour les femmes dans l’espace e-sport. En ajoutant également “il a été gratifiant de voir les progrès réalisés par Super Girl au cours des cinq dernières années.”

Les organisateurs d’événements, ASA Entertainment, disent qu’ils mettent tout en œuvre avec les valeurs de production. Apporter un personnel de tournoi qualifié et une équipe de production en plus de leurs talents à l’antenne et des sponsors de l’entreprise. Le déménagement est également une offre pour offrir un exemple au reste de l’industrie; leur montrant à quel point des tournois entièrement féminins peuvent être organisés avec succès.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants d’avoir un groupe aussi engagé de marques partenaires qui sont zélés pour créer plus de diversité et d’inclusion dans le jeu». A déclaré Rick Bratman, PDG d’ASA Entertainment et producteur de la série Super Girl.

Et Super Girl Gamer a beaucoup d’expérience dans l’organisation de tournois passionnants à grande échelle. C’est essentiellement une sœur de la Super Girl Pro de longue date; qui met en valeur les prouesses de certaines des meilleures athlètes féminines de sports d’action au monde depuis 15 ans maintenant.

Comment regarder

Toute la série Super Girl Gamer sera diffusée en direct sur Twitch et Facebook Gaming.

Vous pouvez assister aux Valorant Qualifiers toutes les semaines du samedi 15 mai au 5 juin de 15 h 00 à 22 h 00 (heure de l’est des États-Unis). Ensuite, le championnat Valorant débutera le samedi 19 juin, de 15 h à 23 h, heure de l’Est.

Les horaires et les informations pour les saisons d’été, d’automne et d’hiver de la série Super Girl Gamer seront bientôt disponibles.

Pour plus d’informations sur la série Super Girl Gamer, consultez leur site Web ou suivez-les sur Twitter.

Image vedette: ESPAT / Joao Ferreira