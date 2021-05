La série de tournois Red Bull Solo Q 1v1 LoL revient pour 2021

Il est temps pour les joueurs nord-américains de LoL de tenter une autre chance à la gloire 1v1.

Red Bull et la League of Legends Champion Series (LCS) s’associent pour organiser une autre série de tournois 1v1 pour les joueurs amateurs aux États-Unis et au Canada. Le premier Red Bull Solo Q a été annoncé l’année dernière et comptait plus de 80000 inscriptions, cette itération est donc encore plus prometteuse. Surtout, compte tenu du talent qui apparaîtra dans l’événement, notamment Alberto “Crumbz” Rengifo et Nicki Taylor.

Les joueurs de tous niveaux en Amérique du Nord sont les bienvenus. Heureusement, les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site Web du Red Bull Solo Q, il n’est donc pas nécessaire d’attendre! Si vous souhaitez participer à l’action, vous aurez la possibilité de réclamer des prix, la fierté de la communauté et le trophée Red Bull Solo Q.

Format Red Bull Solo Q

Le Red Bull Solo Q est, comme mentionné, un tournoi 1v1. Pas de différence dans la jungle ici, juste des confrontations de compétences directes. Les conditions de victoire sont similaires à celles des événements LoL Esports All-Stars 1v1 mais légèrement différentes. Les matchs se jouent dans la voie supérieure de Summoner’s Rift et les joueurs peuvent revendiquer la victoire de plusieurs manières. Premièrement, ils peuvent obtenir deux attaques décisives contre leur adversaire en moins de sept minutes. Ou, un meurtre après sept minutes. De plus, la possibilité de réclamer 100 CS ou de détruire la tour de l’adversaire vous permettra également de gagner.

Dates des événements

Des dates de tournois sont fixées tout au long de l’été et de l’automne. Le premier qualificatif est prévu pour le 29 mai, puis ils se présenteront régulièrement pendant quelques mois à partir de là. A noter, pour les dates accompagnées de noms de villes / régions, seuls les joueurs de ces lieux peuvent participer. Cependant, les dates de l’Open Qualifier sont en ligne et ouvertes à toute personne dans le pays spécifié. Voici la ventilation complète du calendrier actuel:

Qualifications américaines:

29 mai: St.Louis, MO 5 juin: New Orleans, LA 12 juin: Chicago, IL 12 juin: New York, NY 12 juin: Los Angeles, CA 27 juin: National Open Qualifier 1er 10 juillet: Atlanta, GA juillet 25: National Open Qualifier 2 31 juillet: San Francisco, CA 31 juillet: Orlando, FL 31 juillet: Dallas, TX 14 août: Salt Lake City, UT 28 août: Boston, MA 28 août: Columbus, OH 29 août: National Open Qualification 3 14 novembre: National Open Qualifier 4

Éliminatoires canadiens:

18 septembre: Ontario, Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut 2 octobre: ​​Ontario, Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut 16 octobre: ​​Open Qualifier TBA: National Finals

Pour rester au courant des tournois, les concurrents peuvent rejoindre le Red Bull Solo Q Discord et visiter le site officiel.

