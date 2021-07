La série ‘Defending Jacob’ est le premier contenu Apple TV+ à obtenir une sortie sur disque physique

La série limitée originale d’Apple “Defending Jacob” avec Chris Evans est sortie cette semaine en Blu-ray et DVD. Cela en fait le premier titre original Apple TV + à obtenir une sortie sur disque physique.

La défense de Jacob a fait ses débuts sur le service de streaming d’Apple en avril 2020, il y a plus d’un an. Sorti un mois après le début du verrouillage mondial, Defending Jacob aurait été un succès pour Apple TV +, la demande du public rivalisant avec l’ensemble original d’émissions de lancement.

La série dramatique policière met en vedette Chris Evans, Michelle Dockery et Jaeden Martell. Andy Barber (Evans) doit défendre son fils (Martell) dans un procès pour meurtre et se donne beaucoup de mal pour prouver son innocence au tribunal. L’histoire est basée sur un livre du même nom. Apple a signé le scénariste de l’émission, Mark Bomback, pour un contrat exclusif de développement télévisé après le succès de Defending Jacob.

Étant donné qu’Apple TV+ est sorti depuis près de deux ans à ce stade, il semblait juste de supposer qu’Apple avait maintenu l’exclusivité de sortie sur ses émissions de télévision et ses films originaux, obligeant tous ceux qui souhaitent regarder à obtenir un abonnement Apple TV+.

Cependant, le communiqué de presse physique de Defending Jacob par Paramount montre qu’il ne s’agit pas d’une règle stricte et stricte. La série de voyages Long Way Up fait également la promotion d’une sortie de disque à venir plus tard dans l’année.

En général, vous vous attendriez à ce qu’Apple veuille garder son contenu exclusif à son service de streaming et nulle part ailleurs pour encourager les abonnements TV+. Cependant, Apple n’a jamais confirmé la nature de l’exclusivité de la plate-forme. Il est probable que les accords de production d’Apple avec ses partenaires varient et il conserve plus de droits sur certains projets que sur d’autres.

Dans ce cas, il est évident que Paramount a conservé les droits sur le support physique de Defending Jacob afin qu’il soit disponible sur disque. Il comprend même du contenu bonus inédit et des fonctionnalités spéciales. Le disque ne semble pas du tout comporter de marque Apple.

Donc, s’il y a quelque chose sur Apple TV+ qui vous plaît mais que vous ne voulez pas vous inscrire à un «encore un autre» service de streaming, il y a maintenant un certain espoir que votre émission préférée puisse être disponible ailleurs sur toute la ligne. (Je sais que certains cinéphiles voulaient que des versions Blu-ray de films Apple TV+ comme Greyhound et Wolfwalkers s’ajoutent à leurs collections pour les posséder pour toujours.)

