La série dérivée pour garçons est à découvrir sur Amazon, et elle regorge de suppléments hormonaux d’âge universitaire

Le mystérieux spin-off de la série à succès d’Amazon Les garçons se prépare depuis un certain temps maintenant, mais le studio lui a finalement donné le feu vert officiel. Selon un communiqué de presse, le spin-off a reçu le feu vert pour raconter l’histoire du “seul collège américain exclusivement réservé aux super-héros jeunes adultes (dirigé par Vought International.)”

L’émission, toujours sans titre, sera « irrévérencieuse » et « classée R » tout en explorant la vie de « Supes hormonaux et compétitifs alors qu’ils mettent leurs limites physiques, sexuelles et morales à l’épreuve ». Donc, exactement le genre de contenu de super-héros torride et torride auquel vous vous attendez sans aucun doute lorsque vous regardez Les garçons, mais avec plus d’adolescents et de vingt ans et plus.

Le spin-off mettra en vedette Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shane Pau McGhie, Aimee Carrero, Reina Hardesty et Maddie Phillips. Michele Fazekas et Tara Butters partageront les tâches de showrunning, et des visages familiers de l’équipe créative de The Boys, comme Eric Kripke et Seth Rogen, serviront de producteurs exécutifs.

Dans un communiqué, Kripke a partagé son enthousiasme pour le projet. “Un peu comme Mork & Mindy dérivé de Happy Days – ce qui est un fait insensé et vrai – notre spin-off existera dans l’univers cinématographique de Vought, mais aura un ton et un style qui lui sont propres. C’est notre vision d’une émission universitaire , avec un ensemble de Young Supes fascinants, compliqués et parfois mortels. Michele et Tara sont des génies froids comme la pierre, nous sommes ravis qu’ils dirigent ce navire, et reconnaissants à Sony et Amazon pour l’opportunité. Nous aimons ce spectacle et J’ai hâte que vous le voyiez. De plus, Baywatch Nights est un dérivé de Baywatch, et il y avait des vampires. Des vampires !”

Aucune date de diffusion n’a été fixée pour le spin-off – il recevra probablement un titre en premier. Les garçons reviendront sur Amazon pour une troisième saison.