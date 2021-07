La série d’investissement ‘Unicorn Hunters’ avec Steve Wozniak pourrait devenir une émission de télévision

Le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, s’est associé au chanteur Lance Bass dans une nouvelle série d’investissements intitulée “Unicorn Hunters” qui, comme son nom l’indique, est une compétition avec des startups qui atteignent une valorisation de 1 milliard de dollars. Après une première en ligne avec quelques épisodes, les producteurs souhaitent maintenant étendre l’émission à la télévision.

“Licorn Hunters” consiste à montrer “des entreprises qui ont ce qu’il faut” pour devenir une “licorne”. Ces startups sont mises en avant par un panel d’experts, afin que les téléspectateurs puissent « avoir une chance égale d’investir dans ces entreprises très prometteuses avant qu’elles ne deviennent grandes ».

“Personne n’a la capacité de prédire quelles entreprises deviendront finalement des licornes, mais” Licorn Hunters “vous offre une place au premier rang pour entendre le discours des entreprises qui ont ce qu’il faut pour le devenir. Avec « Unicorn Hunters », vous « découvrez » des startups privées en même temps que notre panel d’experts, et vous avez la même chance d’investir dans ces entreprises très prometteuses avant qu’elles ne deviennent grandes. »

Les quatre premiers épisodes de l’émission ont été filmés plus tôt cette année et diffusés sur Internet, mais maintenant, l’équipe derrière “Unicorn Hunters” veut le diffuser à la télévision. Comme l’a rapporté Variety, les producteurs octroient désormais des licences pour de nouveaux épisodes pour la télévision aux États-Unis et également pour une distribution internationale.

Dans ses premiers épisodes, “Unicorn Hunters” a mis en évidence des sociétés telles que Far UV Technologies, la société de fitness Forte, Starton Therapeutics, Intrommune Therapeutics et Carbon Connect. En plus de Woz et Bass, l’émission présente également Craig Plestis en tant que producteur exécutif.

L’idée de cette série rappelle quelque peu “Planet of the Apps”, qui était la première émission télévisée d’Apple publiée sur Apple Music, bien avant l’existence d’Apple TV+. Dans « La planète des applications », un groupe de conseillers célèbres a recherché les meilleures idées d’applications pour y investir. Apple a annulé l’émission après une seule saison de 10 épisodes, qui n’est jamais devenue populaire.

