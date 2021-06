La série Disney + Star Wars Andor ajoute Robert Emms au spin-off de Rogue One ⋆ .

Robert Emms prend les étoiles, car Deadline rapporte que l’acteur a rejoint le casting du prochain Rogue One : Une histoire de Star Wars retombées, Andor.

L’acteur, plus connu pour ses rôles dans HBO Tchernobyl et Ses matériaux sombres, rejoindra un casting qui comprend déjà Diego Luna, Adria Arjona, Denise Gough, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgard, Fiona Shaw et Kyle Soller.

Andor s’articule autour de Cassian Andor (Luna), qui a été établi en Voleur un, à ses débuts en tant que membre de la rébellion contre l’Empire. La série agit comme une préquelle du film, avec Toby Haynes attaché en tant que réalisateur principal de la première saison de 12 épisodes. Ben Caron et Susanna White sont également attachés en tant que réalisateurs, avec Stephen Schiff et Tony Gilroy en tant que scénaristes.

Andor est produit par le showrunner Tony Gilroy, qui a précédemment dirigé les reprises pour Rogue One. Gilroy devait à l’origine diriger les trois épisodes, mais a été contraint de céder le poste à Toby Haynes de Black Mirror en raison de problèmes de voyage liés à la pandémie.

Dans Voleur un, un groupe de héros improbables s’unit pour mission de voler les plans de l’Étoile de la Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. Cet événement clé de la chronologie de Star Wars rassemble des gens ordinaires qui choisissent de faire des choses extraordinaires et, ce faisant, font partie de quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes.

Le film de 2016 a été un succès critique et au box-office avec une recette brute de plus d’un milliard de dollars dans le monde. Il mettait en vedette Luna, Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Donnie Yen, Jiang Wen, Riz Ahmed, Forest Whitaker et Ben Mendelsohn.