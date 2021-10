La série documentaire Carole Baskin obtient la date de première en novembre

Carole Baskin ne participera peut-être pas à la saison 2 de Tiger King, mais elle racontera sa version de l’histoire dans Cage Fight de Carole Baskin sur Discovery +. Le streamer vient d’annoncer une nouvelle série documentaire sur Baskin, qui sera diffusée le samedi 13 novembre.

Selon Discovery+, Cage Fight de Carole Baskin décrira comment la sortie de Tiger King: Murder, Mayhem and Madness sur Netflix a eu un impact sur la vie réelle de Baskin. Cela donnera probablement des détails sur les affirmations publiques de Baskin selon lesquelles elle a été induite en erreur par l’équipe de tournage de cette série et déformée à l’écran. Cage Fight montrerait également certaines des retombées de cette sortie, y compris « des rumeurs sur la vie professionnelle et personnelle de Baskin, qu’elle rejette comme des potins propagés par ses ennemis dans le but de nuire à la mission de sa vie : mettre enfin fin à l’abus des gros chats aux États-Unis. »

Cage Fight est un documentaire en deux parties centré sur Baskin et son mari Howard. Au-delà du drame de Tiger King, il plongera profondément dans leur travail de sauvetage d’animaux, mettra en évidence certaines des actions pratiques qu’ils entreprennent avec leur équipe. L’émission les décrira même « entrant dans des confrontations directes avec des opérateurs dangereux ».

Baskin est le PDG de l’organisation à but non lucratif Big Cat Rescue, qui est un sanctuaire pour animaux près de Tampa, en Floride, qui accueille des grands félins qui ont été gardés en captivité dans des zoos aux États-Unis. Tiger King se concentre sur la rivalité entre elle et le propriétaire du zoo Joe. Exotic, qui était obsédé par Baskin et a été reconnu coupable de deux chefs de meurtre pour location dans le but de la faire tuer.

Tiger King a également relayé la théorie du complot selon laquelle Baskin était impliquée dans la disparition de son mari Don Lewis, donnant beaucoup de temps d’antenne aux spéculations d’Exotic selon lesquelles Baskin l’avait assassiné et nourrissait ses restes de ses tigres pour détruire toute preuve. Le fait que cette histoire ait justifié un épisode entier de Tiger King est probablement la raison pour laquelle Baskin se sent trahi par le cinéaste.

Lorsque Netflix a publié la bande-annonce de Tiger King Saison 2 la semaine dernière, Baskin a publié une déclaration à TV Line confirmant qu’elle ne participerait pas. Il disait: « Je ne sais pas comment ils ont sorti un Tiger King 2 quand Joe Schreibvogel’s [Exotic] en prison et je refuse d’être rejoué. [Co-director] Rebecca Chaiklin a dit qu’elle voulait « éclaircir l’air » sur ce qu’ils m’ont fait dans Tiger King. Je lui ai dit de perdre mon numéro. Il n’y a aucune explication à une telle trahison et à une telle représentation fausse. »

Tiger King La saison 2 comprendra des images de Baskin, mais il reste des images du tournage de la saison 1. L’émission sera diffusée le mercredi 17 novembre sur Netflix. Cage Fight de Carole Baskin sera présenté en avant-première le samedi 13 novembre sur Discovery +.