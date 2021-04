La série documentaire de Pau Gasol sortira prochainement

Le boom du documentaire sportif se poursuit. Pau Gasol sera le prochain athlète d’élite à raconter son histoire à travers un documentaire. C’est une série qui comportera quatre épisodes et dont la date de première exacte n’est pas encore connue..

A PG Productions, RTG Features et THINK450 production, qui est déjà en cours et sera prêt à être lancé sur les plateformes à l’automne de cette année. Les enregistrements ont débuté en 2019, le documentaire reviendra donc sur les dernières apparitions de Pau Gasol en NBA, sa blessure et sa convalescence. La série est réalisé par Oriol Bosch, également responsable d’Andrés Iniesta: le héros inattendu.

“J’espère que cette série aidera à mettre en lumière mon humeur alors que je pense à ce qui va suivre.”

“La série montrera comment un athlète d’élite dit au revoir au jeu qu’il connaît si bien et qu’il aime tant, luttant contre les cicatrices physiques, les défis émotionnels et l’héritage personnel., ainsi que les nouveaux engagements familiaux et professionnels qui lui sont présentés », lit-on dans le communiqué.

“Il arrive un moment où la carrière professionnelle d’un joueur doit prendre fin”, a déclaré Gasol. “Ce ne sera pas un moment heureux pour moi, mais vous devez être préparé, car il y aura un immense vide que je devrai combler. J’espère que cette série aidera à faire la lumière sur mon état d’esprit tout en réfléchissant à ce qui va suivre », soulignent-ils dans le communiqué officiel du documentaire.