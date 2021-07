La série documentaire “The History Of Roadrunner Records” entre en production

Dirigé par “Temple de Blé” animateur de podcast Jim Saxton, “L’histoire des records de Roadrunner” racontera l’histoire de la société fondée aux Pays-Bas, depuis ses débuts en tant que concédant de licence de musique pour enfants en 1981, jusqu’au remaniement du label en 2012 suite à son acquisition par Groupe de musique Warner.

À travers une collection de nouvelles interviews avec Roadrunner anciens (artistes et employés), des images d’archives et des matériaux inédits, le projet comblera le manque de connaissances laissé par le label indépendant le plus perturbateur du métal.

« Je suis un grand fan de Jim Saxton‘s ‘Temple de Bleh’ podcast”, écrit de longue date Records de Roadrunner Vice-président principal pour A&R Monte Conner. “Même en tant que personne qui a vécu toute l’histoire qu’il déterre à chaque épisode, je me souviens de choses que j’avais oubliées depuis longtemps et j’ai un nouvel aperçu de Roadrunnerl’histoire de via Jimla nouvelle perspective de , sa perspicacité pointue et son incroyable capacité à placer les réalisations du label dans un cadre historique à la fois du point de vue de l’artiste et de l’entreprise.

“Roadrunner est une histoire à succès de label pas comme les autres dans le monde du heavy metal… et au-delà, et il est temps que son histoire soit racontée d’une manière qui lui rende vraiment justice.”

USINE DE PEUR‘s Dino Cazares écrit : « J’ai la chance d’avoir fait partie de l’héritage de Records de Roadrunner. Travailler aux côtés Monte Conner pour la majorité de mes 30 ans de carrière a été épique. Il a donné USINE DE PEUR une chance quand tous les autres labels nous ont rejetés. Puis devoir revivre l’histoire du groupe à travers les ‘Temple de Bleh’ le podcast m’a aidé à me souvenir des détails de la réalisation de notre album classique « Défabrication » et BRUJÉRIA‘s ‘Raza Odiada’. J’ai hâte de voir les docuseries et d’en savoir plus sur l’histoire du label.”

“L’histoire des records de Roadrunner” est actuellement prévu pour une sortie numérique en mars 2023.

