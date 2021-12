La série documentaire Xbox présente la première interview avec Don Mattrick depuis le départ de la Xbox

Power On, une nouvelle série documentaire détaillant l’histoire de la Xbox, est maintenant disponible sur YouTube pour être diffusée gratuitement.

L’apparition de Don Mattrick, le tristement célèbre leader de la Xbox lors du lancement de la Xbox One, dans l’épisode final est particulièrement intéressante. Mattrick a quitté Microsoft en juillet 2013, des mois avant le lancement de la Xbox One, signalant un grand changement dans l’orientation de la Xbox dans les années à venir. Il s’agit de la première interview de Mattrick depuis, offrant de nouveaux angles sur toute la saga.

« Nous avons reçu des critiques de consommateurs, de certains journalistes, se demandant si nous avions fait le bon choix en tant qu’entreprise », a expliqué Mattrick. « C’était une critique valable, mais c’était un choix très binaire. Et nous avons choisi de parier en ligne. »

Comme vous le savez peut-être, ce pari n’a pas porté ses fruits à l’époque (même si c’est ainsi que les jeux sont principalement consommés maintenant), et cela a conduit à une période difficile pour Microsoft alors qu’il se battait pour l’avenir de la Xbox. Mattrick a quitté Microsoft en juillet 2013, des mois avant le lancement de la Xbox One. Phil Spencer ne prendra son poste à la tête de Xbox que près d’un an plus tard, en mars 2014.

Il ne s’agit pas non plus de mauvaises décisions commerciales et d’histoires rédemptrices. La série plonge également dans les nombreux sommets de la marque, depuis le lancement incroyable de la Xbox 360 et ses années de domination sur la PlayStation 3 de Sony. -le rejet initial connu de l’idée, ainsi que le combat que Microsoft a eu entre ses mains avec la tristement célèbre débâcle de l’anneau rouge de la mort de la Xbox 360.

Xbox a terminé en force sa 20e année dans l’industrie, avec le lancement à la fois de Forza Horizon 5 et de Halo Infinite, acclamé par la critique et le commerce.