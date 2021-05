la série du grand designer américain arrive sur Netflix avec Ewan McGregor

“La série limitée ‘Halston’ suit le légendaire créateur de mode (McGregor), alors qu’il tire parti de son nom unique et inventé dans un empire mondial de la mode qui est synonyme de luxe, de sexe, de statut et de renommée, définissant littéralement le époque dans laquelle il vit, 1970 et New York des années 80, jusqu’à ce qu’une prise de contrôle hostile l’oblige à se battre pour le contrôle de son atout le plus précieux … le nom Halston », décrit le synopsis de la production.

Ewan McGregor comme Halston. (Netflix)

Nous verrons l’emblématique Studio 54 qui Warhol décrit comme “une dictature à la porte, une démocratie sur le terrain”. Les arrivées étaient aussi importantes que la fête à l’intérieur. Tout le monde allait être vu. “Nous avons choisi de vrais photographes de l’époque pour travailler en tant que paparazzi”, a déclaré le réalisateur Daniel Minahan au Hollywood Reporter.