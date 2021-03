Certaines personnes se souviennent probablement de l’endroit où elles se trouvaient et de ce qu’elles faisaient Le bureau a finalement été supprimé de Netflix. Bien sûr, c’est probablement parce que c’était le réveillon du Nouvel An, mais c’était néanmoins une occasion mémorable pour d’innombrables amateurs de frénésie. NBC a repris son bien le plus précieux pour attirer les gens vers son nouveau service de streaming, Peacock, et maintenant, le seul moyen de diffuser chaque épisode de la sitcom en ligne est de s’abonner.

Du moins, c’est normalement le cas, mais pour la semaine prochaine, les neuf saisons de Le bureau sont disponibles en streaming gratuitement sur PeacockTV.com et depuis l’application Peacock TV (iOS et Android). S’alignant sur le 16e anniversaire de l’émission, la promotion dure du 18 mars au 24 mars, date à laquelle le pilote a été diffusé sur NBC.

Outre la limite de temps, il y a une autre mise en garde majeure à noter. Les «Superfan Episodes» – des coupes prolongées d’épisodes de la troisième saison de l’émission – ne sont pas inclus dans la promotion. Si vous souhaitez regarder les versions spéciales des épisodes, vous devrez toujours vous inscrire à Peacock Plus ou Peacock Premium.

Cela dit, il y a encore un tas d’extras que vous pouvez regarder gratuitement cette semaine, y compris des collections de clips sélectionnés, la série numérique qui a été diffusée en ligne aux côtés de l’émission tout au long de sa course, des vidéos des coulisses de la distribution et de l’équipe, et surtout, des bobines de blooper de chaque saison de Le bureau.

Enfin, sachez que vous aurez besoin d’un compte Peacock pour regarder Le bureau du tout. Créer un compte ne coûte rien et vous n’aurez pas à saisir d’informations de paiement, mais si vous souhaitez regarder les neuf saisons de Le bureau cette semaine (ou les deux premières saisons plus tard), vous aurez besoin d’un compte gratuit.

En plus de faire Le bureau gratuit pour tout le monde à regarder, NBCUniversal organise également un concours d’ici le 22 mars demandant aux fans de publier une photo, une vidéo ou un GIF fait par eux-mêmes montrant leur amour pour Le bureau, et le gagnant recevra son propre Dundie personnalisé. Voici les instructions pour participer au concours:

Entrée Twitter: Pour participer via Twitter, le participant doit avoir un compte Twitter non privé et suivre https://twitter.com/peacockTV (« Page Twitter ») En cliquant sur le bouton« Suivre ». Pendant la période du concours, une annonce du concours sera diffusée sur la page Twitter (le « Annonce Twitter ”). En suivant la page Twitter, les abonnés peuvent également voir l’annonce Twitter dans leur fil Twitter. Pour participer, le participant doit publier sa soumission, avec le hashtag # Dundies2021Contest et le tag @peacockTV. Si la soumission a déjà été publiée sur Twitter, elle doit être republiée ou retweetée pendant la période du concours avec le hashtag # Dundies2021Contest. Les publications sur les flottes Twitter ne sont pas éligibles.

Entrée Instagram: Pour participer via Instagram, le participant doit avoir un compte Instagram non privé et suivre https://www.instagram.com/peacocktv/ (« Page Instagram») En cliquant sur le bouton« Suivre ». Pendant la période du concours, une annonce du concours sera diffusée sur la page Instagram (le «Post Instagram”). En suivant la page Instagram, les abonnés peuvent également voir la publication Instagram dans leur flux Instagram. Pour participer, le participant doit publier une soumission, accompagnée du hashtag # Dundies2021Contest et taguer @peacockTV. Si la soumission a déjà été publiée sur Instagram, elle doit être republiée pendant la période du concours. Le hashtag # Dundies2021Contest doit apparaître dans la légende (pas les commentaires). Les publications sur Instagram Stories et Reels ne sont pas éligibles.

Si vous voulez gagner un Dundie, nous vous souhaitons la meilleure des chances. Tout le monde, profitez de regarder les neuf saisons de Le bureau pour la semaine prochaine jusqu’aux sept dernières saisons, revenez derrière le paywall Peacock.

