La série fantastique pour ados ravira les fans de livres ⋆ .

Shadow and Bone accueille pour la première fois les téléspectateurs sur le Grishaverse – et c’est un fantasme magique dans lequel vous êtes rapidement aspiré.

Basée sur les livres de Leigh Bardugo, la nouvelle série Netflix en huit parties nous présente Alina Starkov (Jessie Mei Li), une cartographe orpheline de race mixte qui a passé sa vie à lutter pour appartenir.

Dans un pays où certains citoyens, connus sous le nom de “ Grisha ”, font preuve de pouvoirs, Alina ne se sent toujours solidement “ à la maison ” qu’à côté de son meilleur ami de toujours et de son potentiel amoureux, Mal (Archie Renaux).

Dans Ravka, tout et tout le monde est divisé en deux camps – et cela n’est jamais aussi évident que le littéral “ Shadow Fold ” qui divise le monde en deux. Traverser le pli est un risque élevé de mort, mais en tant que membre de l’armée, Mal et Alina sont chargés un jour de le traverser – et ce faisant, Alina est accidentellement découverte comme étant Grisha.

Après avoir réussi à cacher ses pouvoirs pendant des années, il est révélé qu’Alina est une “ invocatrice du soleil ” – qui a prophétisé pour sauver le monde – et est prise en charge dans le côté plus riche de la société alors qu’elle est préparée pour être une combattante par le charmant général Kirigan ( Ben Barnes).

Mais comme toutes choses, rien n’est ce qu’il semble.

Alina se bat bientôt contre qui elle veut être et ce que les autres attendent d’elle (Image: Netflix)

Ailleurs dans l’histoire, une équipe de bandits connus sous le nom de The Crows a été chargée de trouver un moyen de traverser The Fold afin de se frayer un chemin vers la richesse.

Comme le livre est si bien établi, il y a beaucoup de choses à faire pour le spectacle pour les nouveaux arrivants du Grishaverse, très rapidement.

C’est largement réussi, même si vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que certaines choses – comme la terminologie utilisée par les personnages – sont quelque peu déréglées dans l’espoir que vous le savez déjà.

La relation entre Alina et Mal fournit une pierre angulaire solide pour la série (Image: Netflix)

Mais c’est le seul défaut principal de la série jusqu’à présent, et si vous êtes capable de suivre cela, en particulier pendant les deux premiers épisodes, alors vous allez vous amuser beaucoup.

Jessie Mei Li est une femme de premier plan captivante, et sa bataille entre qui elle est avec Mal et qui elle a été promise par Kirigan, en fait un triangle intéressant et compréhensible qui ne se sent jamais trop forcé.

La série s’écarte un peu du livre car cela n’est pas entièrement raconté à travers les yeux d’Alina, permettant aux fans de développer des liens avec les autres personnages, Mal en particulier.

Mal est en fait mille fois mieux développé dans la série que dans les livres, ce qui en fait quelqu’un à qui s’enraciner vraiment dans une relation avec Alina, plutôt que quelqu’un qui manque délibérément en action quand elle a le plus besoin de lui.

Les corbeaux sont entraînés dans le drame alors qu’ils essaient de le faire (Image: Netflix)

Dès le départ, il semble que votre typique “ adolescente de premier plan essaie de sauver le monde tout en faisant face au tarif d’un triangle amoureux ” – mais en fait, Shadow and Bone est bien plus que cela, Alina étant un personnage fougueux et autonome avec les éléments romantiques jouant le second violon de son vrai combat, un établissement de sa propre identité.

Nous avons hâte de voir ce que l’équipe prévoit de faire ensuite.

Verdict de l’ombre et de l’os:

Shadow and Bone a réussi à équilibrer le fait d’être suffisamment fidèle aux livres pour que les fans soient heureux, avec de légères déviations pour devenir son propre être.

Jessie Mei Li est une Alina parfaite, qui se bat contre qui elle est avec qui elle est destinée à devenir, tandis que Ben Barnes est un général Kirigan parfaitement charmant dont les arrière-pensées laissent Alina se battre pour savoir à qui faire confiance.

Plus: Netflix



Ce n’est pas non plus une de ces émissions où vous devez connaître le matériel source pour en profiter, mais je dirais que cela aiderait probablement lors de la mise en place de tout ce qui se passe. Beaucoup d’informations vous sont envoyées rapidement.

Mais dans l’ensemble, Netflix l’a à nouveau fait sortir du parc dans les enjeux de la fantaisie des adolescents, côte à côte avec leur version précédente Les Irréguliers en tant que spectacle dans lequel tout le monde peut s’associer et prendre quelque chose.

Préparez-vous pour un week-end solide sur le canapé pour votre dernière obsession de frénésie.

Shadow and Bone sera lancé vendredi sur Netflix.

Vous avez une histoire?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs – nous adorerions d’avoir de tes nouvelles.



PLUS: La distribution de Shadow & Bone de Netflix révèle tout ce que vous devez savoir sur l’émission fantastique pour adolescents



PLUS: Catfish UK: heure, présentateurs et comment regarder l’émission MTV





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();