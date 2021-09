La série “Fashion Icons” de Fern Mallis revient cet automne à 92 ans – WWD

Alors que les institutions culturelles de la ville de New York continuent de revenir aux événements en personne, 92Y prévoit de ramener « Fashion Icons With Fern Mallis ».

Près de deux ans se sont écoulés depuis que Mallis était sur scène à l’Upper East Side Y – et cela fait 10 ans qu’elle y a participé pour la première fois à une séance publique de questions-réponses avec Norma Kamali. « Nous étions comme de vieux copains bavardant et rattrapant mon retard sur le canapé de mon salon. Nous avons presque oublié que le public était là », a déclaré Mallis.

Après avoir interviewé 55 créateurs de mode et initiés au cours de la dernière décennie, Mallis devrait revenir à l’action sans aucun problème. Le premier cet automne sera Joseph Altuzarra, qui est attendu pour une apparition le 21 octobre. Présentant l’entretien à venir avec Altuzarra, Mallis a noté qu’il est un danseur franco-américain de formation classique et comment Tom Ford, dans son interview, a qualifié Altuzarra de créateur qu’il admirait le plus. C’était en 2012, mais un compliment est un compliment.

Prabal Gurung est également sur le registre, s’étant engagé à un entretien assis le 22 novembre à 92Y. Avec son éducation intercontinentale et sa perspective mondiale, le designer basé à New York est également un défenseur des problèmes de justice sociale, notamment #StopAsianHate.

Le troisième grand designer avec qui Mallis discutera est Brandon Maxwell le 15 décembre. Alors que des millions de personnes le connaissent pour son lien de designer-styliste avec Lady Gaga ou pour son rôle dans “Project Runway”, Maxwell tend la main aux masses. grâce à son rôle de directeur créatif chez Walmart.

Toutes les prochaines discussions sur les concepteurs seront proposées à pleine capacité et tous les participants devront présenter une preuve de vaccination et porter des masques. Les billets pour les conférences Altuzarra, Gurung et Maxwell seront mis en vente lundi pour les participants en personne et les téléspectateurs en ligne.

Avec le recul, Mallis remercie son ami photographe et cinéaste Timothy Greenfield-Saunders d’avoir mis la série en mouvement, en lui présentant Betsy Berg. Le directeur du divertissement a ensuite mis Mallis en contact avec Susan Engel de 92Y. Mallis s’attend à avoir bientôt plus de noms à déposer pour le calendrier de l’année prochaine.