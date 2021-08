La série “Field of Dreams” en préparation chez Peacock par un co-créateur de “Office”

« Les gens viendront, Ray », promet l’auteur de fiction Terence Mann, interprété par James Earl Jones dans Field of Dreams. « Ce terrain, ce match. Cela fait partie de notre passé… Cela nous rappelle tout ce qui était bien autrefois et pourrait l’être à nouveau. Oh, les gens viendront, Ray. Les gens viendront très certainement. Le service de streaming de NBC, quant à lui, a une ambition similaire pour une nouvelle série Peacock qui a été annoncée le lundi 16 août. Elle est dirigée par l’écrivain et producteur exécutif Michael Schur, et ce sera une adaptation de Field of Dreams. L’espoir est qu’il y ait encore tellement d’affection résiduelle pour l’histoire de Field of Dreams, qui est réutilisée ici comme une série télévisée, que si Peacock la diffuse, “ils viendront”.

“Au fil des ans, Field of Dreams est resté un favori des fans, conservant sa position légitime dans l’air du temps”, a déclaré Lisa Katz, présidente de NBCUniversal Television and Streaming, dans un communiqué de presse sur l’actualité. “C’est fantaisiste et ancré, un espace où Mike Schur excelle, et nous sommes impatients d’apporter une nouvelle version de ce classique à Peacock.”

Nouvelle série Peacock : adaptation de Field of Dreams

L’annonce de Peacock mentionnait également qu’il s’agirait d’une commande directe en série d’Universal Television, qui est une division d’Universal Studio Group. Schur écrira la série. Et ses producteurs exécutifs incluent Schur, Lawrence Gordon, David Miner et Morgan Sackett.

Selon l’annonce de Peacock, la série “ré-imaginera le mélange de famille, de baseball, d’Iowa et de magie qui rend le film si durable et si apprécié”.

“Les gens viendront Ray. Ils viendront dans l’Iowa pour des raisons qu’ils ne peuvent même pas imaginer.” #MLB #Baseball #FieldOfDreams #MLBatFieldofDreams ⚾️🌽 pic.twitter.com/6JfgbbBoHg – Baseball par BSmile (@BSmile) 12 août 2021

Ce projet, devons-nous ajouter, ne sera pas non plus le premier de Schur avec Peacock. Il est également co-créateur de Rutherford Falls, une autre série Peacock également de Sierra Teller Ornelas et de son collègue vétérinaire d’Office Ed Helms. Il vient d’être récupéré pour une deuxième saison.

Et pendant que vous attendez que la nouvelle série Peacock de Schur se matérialise, les fans peuvent également regarder le film original Field of Dreams nominé aux Oscars sur Peacock en attendant.

Schur lui-même m’a dit, en 2019, qu’il embrasse le nouveau paysage du streaming, avec tout le potentiel qu’il offre aux écrivains et aux showrunners comme lui. « C’est formidable pour les consommateurs, car nous nous noyons littéralement dans un océan de choix », m’avait-il alors dit. « Mais pour les créateurs, c’est aussi une chose merveilleuse. Parce que vous pouvez avoir une idée et que vous pouvez exécuter l’idée exactement de la manière dont elle doit être exécutée. Et ce n’était pas le cas avant.

« Est-ce le paradis ? » Non, c’est Paon

Le service de streaming de NBC, à ce stade, a presque 18 mois aux États-Unis. Et pour les fans de télévision – qui veulent principalement une tonne d’émissions de télévision anciennes et nouvelles pour se gaver – ce n’est en fait pas une mauvaise proposition de valeur proposée ici. Contrairement aux autres principaux streamers, il existe même un niveau d’abonnement gratuit (l’un des trois niveaux d’abonnement au total Peacock).

Les trois niveaux d’abonnement Peacock comprennent :

La version gratuite Peacock, qui contient des publicités mais aussi au moins 7 500 heures d'émissions, de films, de programmes NBC en cours et plus encore. Avec celui-ci, vous obtenez également les deux premières saisons de The Office de NBC. Paon Premium (4,99 $/mois). Ce niveau comprend des publicités, mais propose également une meilleure sélection de contenu. Tels que les programmes NBC actuels pouvant être regardés le lendemain de leur diffusion. Peacock Premium Plus (9,99 $/mois). Ce niveau supprime la plupart des annonces, mais pas toutes. Vous pouvez également télécharger certains titres de Peacock pour une visualisation hors ligne.