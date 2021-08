La série Foundation TV sur Apple TV Plus : tout ce que nous savons

Les romans de science-fiction classiques d’Isaac Asimov bénéficient du traitement de prestige en streaming avec une nouvelle série télévisée Foundation sur Apple TV Plus.

Bien qu’il ait une forte influence sur tout, de Dune à Star Wars en passant par The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy à Futurama, c’est la première fois que Foundation apparaît à l’écran.

Vérifier: 14 émissions Apple TV à regarder

Après des années de tentatives pour faire décoller des films ou des émissions de la Fondation, Apple semble avoir enfin réussi. La Fondation a peut-être été repoussée à la suite de retards liés à COVID, mais elle est de retour sur la bonne voie et sur le point d’être lancée le mois prochain.

Alors, lisez la suite pour tout ce que nous savons sur la série télévisée Foundation à venir sur Apple TV Plus. Et si vous n’avez pas déjà Apple TV Plus, vous pouvez vous inscrire en appuyant sur le bouton ci-dessous.

Apple TV Plus

Apple TV Plus n’a peut-être pas autant de contenu que d’autres services de streaming, mais il compense cela par la qualité de son contenu. Cela comprend des émissions comme For All Mankind et Ted Lasso, des films comme The Banker, Greyhound et Palmer

De quoi parle la série télévisée Foundation ?

Dans la série télévisée Foundation, un groupe d’exilés travaille pour sauver l’humanité face à un empire défaillant.

Le Dr Hari Seldon (Jared Harris) prédit la chute de l’Empire Galactique dans un avenir lointain. Cela met Seldon en désaccord avec les Cléons au pouvoir qui souhaitent l’arrêter lui et ses partisans avant qu’ils ne perdent leur règne de plusieurs générations.

Lire: Les meilleurs films de science-fiction sur Netflix

Mais les Cleon savent que s’ils tuent simplement Seldon, cet acte peut renforcer ses partisans, qui sont déjà de plus en plus nombreux.

Alors que la civilisation s’effondre, la Fondation Seldon offre de l’espoir aux générations futures, en utilisant les lois statistiques du mathématicien pour comprendre l’histoire humaine.

Quand et où puis-je le regarder ?

Edgar Cervantes / Autorité Android

Foundation sera présenté le 24 septembre, exclusivement sur Apple TV Plus.

Les trois premiers épisodes seront lancés en même temps le 24 septembre, conformément à plusieurs autres séries originales d’Apple.

Après cela, la série sera diffusée chaque semaine.

Apple n’a pas encore annoncé de plans pour d’autres saisons.

Qui est impliqué ?

Foundation a une distribution principale assez impressionnante qui comprend Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann et Cassian Bilton.

Le casting global est cependant massif. Vous trouverez ci-dessous une liste d’acteurs dont nous savons qu’ils apparaîtront, ainsi que les personnages qu’ils joueront :

Cassian Bilton comme frère Dawn Daniel MacPherson comme Hugo Jared Harris comme Hari Seldon Kubbra Sait comme Phara Laura Birn comme Eto Demerzel Leah Harvey comme Salvor Hardin Lee Pace comme frère Day Lou Llobell comme Gaal Dornick Pravessh Rana comme Rowan T’Nia Miller comme Halima Terrence Mann comme Brother Dusk Clarke Peters (rôle inconnu) Nikhil Parmar comme Freestone Amy Tyger comme Azura Buddy Skelton comme Keir Mido Hamada comme Master Shadow Obrecht Alicia Gerrard comme Yate Isaiah Joshua Chambers comme Mystery Boy Johanna O’Brien comme Shivaughn Nikol Kollars comme Jacenta Brian F. Mulvey comme Travik Darragh O’Toole comme Romus Geoffrey Cantor comme Ambassadeur Thanwall Jade Harrison comme Bayla Julia Farino comme Zephyr Gilat Cooper Carter comme Young Dawn Kim Adis comme Lowre Mark Lavery comme Kalin Muiris Crowley comme Tacud Abdul Alshareef comme Comms Tech Ahd Tamimi comme Magnus Alfred Enoch (rôle inconnu)

Derrière la caméra, David S. Goyer fait office de showrunner. Goyer, qui a écrit les deux premiers épisodes de Foundation avec Josh Friedman, est surtout connu pour son travail d’écriture sur les films Blade, la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan et Man of Steel de Zack Snyder.

Les directeurs de la Fondation comprennent Rupert Sanders, Alex Graves, Jennifer Phang et Roxann Dawson,

La série télévisée Foundation a-t-elle été affectée par COVID-19 ?

Comme pour de nombreuses séries et films, le déclenchement de la pandémie de COVID-19 a interrompu la production et retardé la sortie de Foundation.

Le tournage était déjà en cours en Irlande en mars 2020 lorsque les restrictions COVID ont été introduites. Apple a suspendu la production de ce qui était, à l’époque, la production la plus importante jamais produite en Irlande.

Foundation a dû suspendre la production, ainsi que d’autres séries Apple.

Les autres séries Apple TV Plus affectées par l’arrêt de la production incluent See, Servant, For All Mankind, Lisey’s Story et Mythic Quest: Raven’s Banquet.

Un classique de la science-fiction

La Fondation originale est une œuvre de science-fiction emblématique et influente de l’auteur américain Isaac Asimov.

Apparues pour la première fois sous la forme d’une série de nouvelles dans les années 40 et 50, les œuvres ont été rassemblées sous la forme d’une trilogie de romans dans les années 50 – Fondation, Fondation et Empire, et Seconde Fondation. Asimov a remporté un Hugo Award for Foundation, nommé meilleure série de tous les temps en 1966.

L’auteur est revenu à la série plus tard. Il a écrit des suites et des préquelles à la trilogie originale dans les années 80.

Foundation a ses empreintes dans toute l’histoire de la science-fiction et de la fantasy.

Les autres travaux ont lié la Fondation aux séries Robot et Empire d’Asimov, faisant de la Fondation une partie d’un vaste univers fictif.

Des tentatives ont été faites pour adapter Foundation dans le passé, mais la série télévisée Foundation sur Apple TV Plus est le premier projet à se concrétiser. New Line Cinema, Sony et HBO détenaient tous les droits sur la propriété à divers moments à partir des années 1990.

Roland Emmerich a été attaché à la réalisation à un moment donné, et Jonathan Nolan a été engagé par HBO pour une précédente tentative de série.

À quoi s’attendre de la série télévisée Foundation

Avec autant d’histoires à partir desquelles s’inspirer, Apple pourrait choisir de prendre la série télévisée Foundation dans plusieurs directions. Jusqu’à présent, les synopsis et les bandes-annonces suggèrent que la série s’en tient principalement au scénario principal des histoires originales rassemblées dans la trilogie de la Fondation.

La série ne couvrira probablement pas les événements des trois romans de sa première saison de 10 épisodes, à moins qu’elle ne coupe une grande partie de l’histoire.

Il serait raisonnable de supposer que la première saison couvre le premier livre et que les saisons futures couvriront des histoires ultérieures. (En supposant que Foundation est un succès suffisamment important pour en justifier davantage.)

Esthétiquement, nous pouvons déjà dire à partir des bandes-annonces qu’il s’agit d’un spectacle magnifique, avec des effets visuels époustouflants, de beaux costumes et maquillage, et des lieux à couper le souffle.

Nous n’aurons qu’à espérer qu’il est aussi bon qu’il en a l’air.

C’est tout ce que nous savons sur la série télévisée Foundation qui arrivera sur Apple TV Plus en septembre.