La série Galaxy Note 10 commence à recevoir la version bêta de One UI 4

Le Samsung Galaxy Note 10 Plus

TL;DR

Le programme bêta One UI 4 est en cours pour la série Galaxy Note 10 Jusqu’à présent, il a été déployé dans la Corée natale de Samsung. Il devrait arriver bientôt dans d’autres pays. La série Galaxy Note 10 devrait voir Android 12 stable en janvier 2022.

Jusqu’à présent, le programme est actif en Corée du Sud, le territoire national de Samsung. Si les choses se passent comme d’habitude, cela devrait démarrer dans d’autres pays au cours des prochaines semaines voire des prochains jours, si nous avons de la chance.

Pour vous inscrire à la version bêta de One UI 4 sur votre Galaxy Note 10 ou Galaxy Note 10 Plus, vous devez télécharger l’application Samsung Members sur votre téléphone. Vérifiez cette application quotidiennement et recherchez une bannière publicitaire offrant un accès au programme bêta. C’est la seule façon de s’inscrire et c’est une situation de premier arrivé, premier servi, alors vous devez être prêt !

Si vous ne voulez pas être impliqué dans le programme bêta, vous n’avez pas longtemps à attendre le lancement stable. Selon le calendrier de Samsung, la série Galaxy Note 10 devrait commencer à voir One UI 4 proprement dit en janvier 2022.

commentaires