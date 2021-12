La série Galaxy S10 2019 de Samsung obtient également la version bêta de One UI 4

TL;DR

Samsung Corée a annoncé que les propriétaires de la série Galaxy S10 peuvent désormais rejoindre la version bêta de One UI 4. Nous pensons que le programme bêta s’étendra prochainement à d’autres pays.

Samsung a fait un excellent travail en apportant Android 12 à ses appareils récents, car la série Galaxy S21 a déjà reçu la version stable de la mise à jour. Il s’avère que la société ne perd pas de temps à apporter une version bêta à des appareils beaucoup plus anciens.

Samsung Corée a annoncé sur son forum (h/t : Tizen Help) que les propriétaires de la série Galaxy S10 peuvent désormais rejoindre le programme de test bêta One UI 4.0. Les appareils inclus dans ce cycle sont le Galaxy S10, le Galaxy S10e, le Galaxy S10 Plus et le Galaxy S10 5G. Découvrez l’affiche ci-dessous.

Il n’y a pas encore de mot sur une disponibilité plus large pour l’instant (par exemple, Europe, Amérique du Nord, Asie, etc.), mais nous pensons que les inscriptions bêta seront bientôt lancées sur plus de marchés.

Néanmoins, il est assez rafraîchissant de voir Android 12 arriver si tôt sur une ligne phare de deux ans, même s’il ne s’agit que de la version bêta pour le moment. Et ce n’est pas la première fois que nous voyons les modèles 2019 de Samsung obtenir la version bêta de One UI 4, car Samsung Corée a confirmé plus tôt cette semaine que la série Note 10 y aurait également accès. C’est un changement bienvenu par rapport aux entreprises qui mettent des années à amener le logiciel bêta sur leurs téléphones les plus récents.

Et pour une mise à jour stable ? Eh bien, la feuille de route américaine de Samsung indique une période de janvier 2022 pour la série Galaxy Note 10 et une fenêtre de février 2022 pour la gamme Galaxy S10.

