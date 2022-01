La série ‘Godfather’ de Paramount+ ‘The Offer’ obtient une date de sortie

The Offer, la série limitée très attendue sur la réalisation du Parrain, a enfin une date de sortie. Les trois premiers épisodes sortiront sur Paramount+ le jeudi 28 avril. Les sept épisodes restants sortiront chaque semaine le jeudi.

La série met en vedette Miles Teller dans le rôle du producteur du Parrain Albert S. Ruddy, qui a remporté l’Oscar du meilleur film en 1973 pour le film. Ruddy, maintenant âgé de 91 ans, est producteur exécutif de la série. Le reste de la distribution principale comprend Matthew Goode en tant que chef de la Paramount de l’époque, Robert Evans, Giovanni Ribisi en tant que gangster Joe Colombo, Dan Fogler en tant que réalisateur Francis Ford Coppola et Burn Gorman en tant que Charles Bludhorn, dont Gulf & Western possédait Paramount dans les années 1970. Colin Hanks, Juno Temple, Justin Chambers et Patrick Gallo sont également à l’affiche. Michael Gandolfini, le fils de James Gandolfini et star de The Many Saints of Newark, a été choisi pour incarner l’homme d’affaires Andy Calhoun.

(Photo : Sarah Coulter/Paramount+)

L’offre a été créée par Michael Tolkin (Escape at Dannemora) et réalisé par Dexter Fletcher (Rocketman). Nikki Toscano a également écrit des épisodes de la série et a été productrice exécutive.

Le Parrain est considéré comme l’un des meilleurs films jamais réalisés. Le film est basé sur le livre de Mario Puzo et réalisé par Coppola. Il a remporté le prix du meilleur film, du meilleur acteur pour Marlon Brando et du meilleur scénario adapté. Il a rejoint le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis en 1990. Coppola a ensuite réalisé deux suites, The Godfather Part II (1974) et The Godfather Part III (1990).

L’offre faisait partie des premiers projets originaux annoncés par ViacomCBS pour Paramount +, mais la production de l’émission n’a commencé qu’en juillet 2021. L’émission devait initialement mettre en vedette Armie Hammer dans le rôle de Ruddy, mais l’acteur est devenu une figure controversée au début de 2021 après des allégations d’inconduite sexuelle a fait surface. En mai 2021, Teller a embarqué sur le projet.

Une fois le tournage commencé, la navigation n’a toujours pas été fluide. En septembre, le Daily Mail a rapporté que la production avait été interrompue après que Teller ait « refusé » de se faire vacciner contre le COVID ou même de se faire tester. Une source a affirmé qu’il « a apporté le virus sur le plateau et que tout le plateau a dû être arrêté ». L’attachée de presse de Teller, Lauren Hozempa, a démenti le rapport. « Vos faits sont incorrects », a-t-elle déclaré au point de vente. Un représentant de Paramount Television Studios a confirmé que la production avait été interrompue, mais le tournage a repris au moment où le Daily Mail a publié son rapport.