La série Google Pixel 6 a confirmé son lancement au moins dans ces 8 pays

TL;DR

Les pages officielles de la série Pixel 6 ont été mises en ligne dans huit pays. Cela confirme que les téléphones seront disponibles au moins dans les huit régions lors de leur lancement. L’un des plus grands marchés de smartphones au monde est actuellement absent de la liste.

Google a lancé une bombe hier en révélant un tas de détails officiels sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Non seulement nous avons vu à quoi ressembleront les téléphones, mais Google a également annoncé le nom de son premier SoC personnalisé – le Google Tensor – et a dévoilé certaines de ses capacités passionnantes. Maintenant, avant le lancement à l’automne de la série Pixel 6, nous avons une idée de sa disponibilité mondiale grâce à des recherches effectuées par des personnes de XDA Developers.

Les pages de destination officielles des nouveaux téléphones Pixel ont déjà été mises en ligne dans huit pays. Cela suggère que les Pixel 6 et 6 Pro seraient disponibles au moins dans ces huit régions lors de leur lancement.

La liste n’est pas assez longue et notamment, l’Inde y manque. Voyant que les Pixel 4 et Pixel 5 n’ont pas non plus atteint le pays, il n’est pas surprenant que Google puisse à nouveau ignorer l’Inde pour ses nouveaux produits phares. La société s’en tiendra probablement à ses téléphones de la série Pixel a plus abordables en Inde.

Bien sûr, rien n’est figé pour l’instant. Google pourrait avoir une disponibilité beaucoup plus large prévue pour les Pixel 6 et 6 Pro. Il pourrait également examiner différentes phases de lancement pour différents pays. Nous ne saurons pas avec certitude les plans de Google jusqu’à ce que la société les annonce officiellement. Pour l’instant, au moins les gens dans les huit pays susmentionnés peuvent être ravis de savoir que le premier ensemble de téléphones de Google avec son propre chipset débarque sur leur territoire.