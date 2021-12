La série Google Pixel 6 est frappée par un autre fiasco lié à la charge

Certains propriétaires de Pixel 6 ont peut-être été déçus plus tôt ce mois-ci lorsqu’ils ont découvert que leurs appareils ne prennent en charge que jusqu’à 23 W de charge filaire au lieu de 30 W, comme beaucoup l’avaient supposé. Maintenant, les utilisateurs de Pixel 6 vont subir une autre déception.

Les derniers produits phares de Google semblent rejeter le chargement via des câbles et des chargeurs non certifiés PD. Certains propriétaires de Pixel 6 se sont rendus sur le forum d’assistance de Google pour exprimer leur déception face au refus du téléphone de se charger à l’aide d’un câble USB-C ou d’une brique d’alimentation de mauvaise qualité (via 9to5Google). Le branchement d’un câble moins cher semble n’avoir aucun effet et le téléphone n’affiche aucun message d’avertissement ni état de charge. Dans certains cas, les téléphones peuvent se charger extrêmement lentement sur ces câbles.

D’un autre côté, les Pixel 6 et 6 Pro se chargent très bien avec la brique de charge de Google, mais vous devrez l’acheter séparément car le téléphone n’est livré qu’avec un câble USB-C à l’intérieur de la boîte.

Cela n’est pas une surprise, cependant. La page d’assistance de Google explique déjà que « les autres câbles et adaptateurs secteur Android peuvent ne pas fonctionner avec les téléphones Pixel ». Ceci est probablement destiné à protéger la batterie de l’appareil contre les dommages potentiels.

Alors que la série Pixel 6 est certifiée PD (Power Delivery), les câbles de mauvaise qualité ou moins chers ne le sont pas. Il n’est donc pas surprenant que ces câbles tiers puissent charger correctement d’autres appareils, mais pas les meilleurs téléphones Android de Google.

C’est peut-être décevant, mais ce n’est pas non plus une mauvaise idée. Cependant, le manque de compatibilité entre les téléphones Pixel 6 et les briques d’alimentation tierces n’aurait pas été un problème si Google avait inclus un chargeur compatible avec l’appareil, bien que pas nécessairement un chargeur de 30 W.

