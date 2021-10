La série Google Pixel 6 par rapport aux anciens téléphones Google : devriez-vous mettre à niveau ?

Eric Zeman / Autorité Android

Google a fait le saut vers les prix phares avec le premier Pixel en 2016. Depuis, ce sont des montagnes russes de prix et de fonctionnalités. Ses téléphones haut de gamme sont devenus de plus en plus chers au cours des deux années suivantes, obligeant l’entreprise à introduire des alternatives abordables avec la série « a ». Google change également de stratégie l’année dernière avec le Pixel 5, qui était un milieu de gamme premium plus qu’un véritable flagship. Cependant, Google revient cette année sur le territoire haut de gamme avec la dernière série Pixel 6.

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro apportent des améliorations clés à tous les niveaux. Du tout nouveau design et configuration de la caméra à un nouveau processeur Tensor maison et plus de RAM que nous n’en avons jamais vu sur un Pixel, il y a de quoi s’enthousiasmer.

Google Pixel 6 vs Pixel 3 et versions antérieures

Voici un fait amusant pour vous. Les Pixel 6 et 6 Pro commencent à des prix inférieurs à ceux de la série Pixel 3 lancée. Le Pixel 3 a fait un énorme bond de 150 $ par rapport à son prédécesseur à 799 $, tandis que le Pixel 3 XL atteindrait la barre des mille dollars. Inutile de dire que les prix élevés des produits phares de Google en 2018 étaient controversés.

D’autres produits phares avaient un prix similaire, donc le prix de la série Pixel 3 n’était pas trop surprenant, cependant. Le Pixel 3 XL, en particulier, a apporté une poignée de premières pour la série. Il avait une (énorme) encoche, une qualité de construction plus premium, un indice IP pour la résistance à la poussière et à l’eau, une charge sans fil et une configuration à double caméra pour vos besoins en selfie. Il était beaucoup plus difficile de justifier le prix du Pixel 3, qui manquait la plupart de ces fonctionnalités. Ce n’étaient pas du tout de mauvais téléphones, juste plus chers qu’ils n’auraient dû l’être.

En ce qui concerne une mise à niveau, vous pourriez potentiellement attendre encore un an si vous possédez le Pixel 3 ou 3 XL. Le package de traitement est toujours capable et l’appareil photo est vraiment bon. Il obtiendra également Android 12, mais c’est la fin du chemin en ce qui concerne les mises à niveau majeures, donc si vous ne mettez pas à niveau maintenant, vous voudrez quitter le navire pour le Pixel 7 !

Cela dit, les deux téléphones montrent leur âge, donc si vous recherchez une mise à niveau, c’est le moment idéal pour le faire. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont meilleurs que leurs homologues de 2018 à tous points de vue. Vous obtiendrez de meilleures performances, plus de RAM et de stockage, une prise en charge 5G et un nouveau design. Et, rappelez-vous, vous ne paierez même pas autant que vous l’avez fait pour la série Pixel 3 à l’époque.

Et si vous possédez un téléphone Google encore plus ancien comme le Pixel 2 ou le Pixel d’origine, une mise à niveau est évidemment une évidence.

Série Google Pixel 6 vs Pixel 3a

La série Pixel 3a était une réponse à l’indignation entourant les prix élevés de la série Pixel 3. C’était un changement nécessaire dans la stratégie de Google, et c’était bien d’avoir à nouveau l’option d’un téléphone Google relativement abordable. Ce n’était pas le retour des jours Nexus, cependant. Les Pixel 3a et Pixel 3a XL étaient des intermédiaires de bout en bout, avec de nombreux compromis si vous espériez des fonctionnalités phares.

Mais ce n’étaient en aucun cas des remplaçants phares. Une construction en plastique, le processeur Snapdragon 670 de milieu de gamme et aucune cloche ni sifflet ont permis à Google de maintenir le prix bas. Cependant, les téléphones ont conservé la meilleure caractéristique de la série Pixel 3 – l’excellent appareil photo – et l’expérience logicielle est restée la même dans tous les domaines.

La série Pixel 3a a quelques années et les milieu de gamme ont tendance à se battre plus tôt que les appareils haut de gamme. L’appareil photo est bon et vous obtiendrez Android 12. Mais ces téléphones ne tiennent pas compte de la série Pixel 6. Le Pixel 6 vanille présente de nombreux avantages par rapport aux téléphones, d’un affichage à taux de rafraîchissement plus élevé à de bien meilleurs appareils photo. Et, bien sûr, le Pixel 6 Pro est un monde à part.

La mise à niveau vers le Pixel 6 de la série Pixel 3a en vaut la peine à 100%.

Cependant, la série Pixel 6 revient également sur le territoire des prix phares. Le Pixel 6 standard, à 599 $, n’est pas trop éloigné des étiquettes de prix de 399 $ et 479 $ des 3a et 3a XL, mais le Pixel 6 Pro double cela. Si vous espérez vous en tenir à un Pixel moins cher, l’excellent Pixel 5a pourrait être plus rapide. Mais en ce qui concerne la question de savoir si la série Pixel 6 vaut la peine d’être mise à niveau à partir de la gamme Pixel 3a ? Absolument!

Série Google Pixel 6 vs Pixel 4

David Imel / Autorité Android

C’est une bonne chose que Google ait lancé son année de série « a », car ses produits phares 2019 ne sont devenus plus chers. Google a également fait quelques choix intéressants avec les Pixel 4 et 4 XL, qui ont finalement été assez conflictuels. L’encoche disgracieuse avait disparu, mais le retour à un « front » ne semblait pas à sa place chez la concurrence. Cependant, il servait à quelque chose et abritait le système radar Motion Sense et Soli de Google. Les Pixel 4 et 4 XL ont également été les premiers à avoir des configurations de caméra arrière double et des écrans avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Motion Sense et le système radar Soli étaient des ajouts matériels uniques qui ont aidé avec Face Unlock. La décision de Google de se débarrasser complètement d’un scanner d’empreintes digitales était cependant rebutante. Mais bon, Apple l’a fait. Les nouvelles fonctionnalités nuisent également à la durée de vie de la batterie, qui était dans la moyenne au départ. Il y avait également beaucoup de problèmes avec la configuration et l’utilisation du taux de rafraîchissement de l’écran plus élevé, ce qui a eu un impact supplémentaire sur la durée de vie de la batterie. L’innovation et les nouvelles fonctionnalités sont toujours passionnantes, mais l’exécution a malheureusement fait défaut.

Les Pixel 4 et 4 XL ont beaucoup de problèmes, notamment en ce qui concerne la durée de vie de la batterie. Google n’a pas lancé de véritables produits phares en 2020, mais si vous en attendiez un, c’est le moment idéal pour effectuer une mise à niveau, car de nombreuses personnes suivent un cycle de mise à niveau de deux ans. Le Pixel 6 Pro, en particulier, coche toutes les bonnes cases et est un bon retour à la forme. Un processeur plus rapide, plus de RAM et de meilleurs appareils photo sont tous des points forts. Et, il a un scanner d’empreintes digitales.

Série Google Pixel 6 vs Pixel 4a

David Imel / Autorité Android

Le Pixel 4a était un autre ajout intéressant à la gamme. Il a conservé le cœur de la série « a » mais a introduit un nouveau look moderne avec son écran perforé. Contrairement à ses homologues phares, vous disposez toujours d’un scanner d’empreintes digitales capacitif et d’une prise casque. Il comportait l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo que vous puissiez obtenir dans sa gamme de prix et le logiciel conçu pour une expérience fluide. Une omission surprenante était la prise en charge de la 5G, mais c’était un autre moyen pour Google de maintenir le prix bas.

La série Pixel 6 offre plus, mais les téléphones Pixel 4a sont encore assez performants pour la plupart des gens.

Le Pixel 4a 5G a suivi et a apporté le support 5G, comme son nom l’indique. Il avait également un écran beaucoup plus grand, un processeur plus rapide et une batterie plus grande, mais était par ailleurs similaire au plus petit 4a en termes de conception et de fonctionnalités.

Les Pixel 6 et 6 Pro sont des smartphones phares, il n’est donc pas surprenant qu’ils soient meilleurs que la série 4a. Ils sont livrés avec de nombreux extras utiles comme la recharge sans fil, la résistance à l’eau, de meilleures performances et des caméras, plus de RAM et un tout nouveau design. Mais ils sont également plus chers, et vous ne chercherez peut-être pas à passer d’un téléphone vieux d’un an si vous êtes toujours satisfait de ce qu’il offre.

Google Pixel 6 contre Pixel 5

Robert Triggs / Autorité Android

Le Pixel 5 était une autre tentative de quelque chose de différent de Google. Au lieu d’un véritable produit phare, le Pixel 5 était un milieu de gamme haut de gamme. Il n’avait pas l’air différent de la série 4a mais présentait une meilleure qualité de construction, un meilleur affichage et une meilleure configuration de l’appareil photo. Alimenté par le Snapdragon 765G et soutenu par 8 Go de RAM, il ne manquait pas de puissance mais était en deçà des autres produits phares de 2020.

Le Pixel 6 est 100 $ moins cher que le Pixel 5 au lancement et présente quelques similitudes comme un taux de rafraîchissement d’affichage de 90 Hz, une charge sans fil et une résistance à l’eau. Il présente cependant de nombreux avantages, comme une conception entièrement révisée, un meilleur package de traitement et les caméras, du moins sur le papier, sont une amélioration, ce qui rend la différence de prix encore plus impressionnante. Le Pixel 6 Pro apporte encore plus à la table et constitue certainement une mise à niveau importante par rapport au Pixel 5.

Cependant, lorsqu’il s’agit de savoir si vous devez effectuer une mise à niveau, le Pixel 5 est une version récente, il est donc probablement trop tôt. Cela en vaut la peine si vous en envisagez un, cependant. Pour en savoir plus sur l’énigme Pixel 6 vs Pixel 5, assurez-vous de consulter notre comparaison dédiée sur le lien ci-dessus.

Google Pixel 6 contre Pixel 5a

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Le Pixel 5a est assez similaire aux Pixel 4a 5G et Pixel 5 et les remplace essentiellement. Il a le même package de traitement que les téléphones 2020 de Google, a la même apparence et propose les mêmes expériences d’appareil photo et de logiciel. Les Pixel 6 et 6 Pro sont de loin les meilleurs téléphones. La nouvelle puce Tensor offre de meilleures performances et les téléphones sont livrés avec des taux de rafraîchissement d’affichage plus élevés (90 Hz pour le Pixel 6 et 120 Hz pour le Pixel 6 Pro), une résistance à l’eau, plus de RAM et une charge sans fil.

Cela dit, si vous avez un Pixel 5a, vous l’avez acheté au cours des deux derniers mois, vous ne recherchez donc probablement pas une mise à niveau de toute façon. Si vous attendiez de voir à quoi ressembleraient les produits phares de Google, le Pixel 6 est une bonne alternative. C’est 150 $ de plus mais cela apporte beaucoup plus à la table. Et si vous voulez tout donner, le Pixel 6 Pro à 899 $ est la solution.

Devriez-vous passer à la série Google Pixel 6 ?

Eric Zeman / Autorité Android

La conversation de mise à niveau est généralement plus compliquée. Il y a souvent un mélange de fonctionnalités qui se prolongent, et les versions récentes résistent assez bien pour ne pas justifier une mise à niveau. Ce n’est pas le cas des Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont des mises à niveau massives par rapport à tous les autres smartphones Pixel.

Les dernières nouveautés de Google sont une refonte importante dans presque tous les sens. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont des mises à niveau massives par rapport à tous les autres smartphones Pixel, même ceux aussi récents que le Pixel 5a et le Pixel 5. Des performances haut de gamme, un tout nouveau design, un nouveau système de caméra et une multitude de cloches phares et les sifflets permettent à ces téléphones de se démarquer du reste de la gamme. C’est le plus « commercial » que le Pixel ait été, et c’est définitivement prévu.

Il est temps que votre décision de mise à niveau soit plus que les fonctionnalités. Si vous avez le Pixel 5a, le Pixel 5 ou le Pixel 4a 5G, il est probablement trop tôt pour une mise à niveau. Si vous avez un téléphone plus ancien, cela vaut la peine de faire le saut vers les produits phares de Google en 2021.

