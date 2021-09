La série Grease Prequel ouvre un casting pour les rôles principaux .

Grease: Rise of the Pink Ladies se dirige vers Paramount +, et maintenant la série cherche des pistes pour donner vie à l’origine des Pink Ladies, que nous avons vues comme Rizzo, Frenchie, Marty, Jan et finalement Sandy. Mais dans la série préquelle, nous allons jeter un œil au début des Pink Ladies et à leur montée en popularité dans le monde de Graisse et il semble que Paramount+ essaie de trouver leurs étoiles.

La série sera écrite et produite par le créateur Annabel Oakes et se composera de 10 épisodes. Marty Bowen et Adam Fishbach produira pour Temple Hill et Erik Feig sera producteur exécutif pour PICTURESTART. La série est un regard passionnant sur la franchise, car nous n’avons vraiment que Grease et Graisse 2 s’en aller.

La ligne de connexion pour le spectacle est la suivante :

“Quatre ans avant le premier Grease, avant que le rock’n’roll ne règne, avant que les T-Birds ne soient les plus cool de l’école, quatre filles parias fatiguées osent s’amuser à leur manière, déclenchant une panique morale qui va changer Rydell High pour toujours.

Le casting recherche de “vraies menaces triples (acteurs/chanteurs/danseurs !) John Travolta et Dinah Manoff étaient les plus jeunes membres de la distribution et avaient la vingtaine. L’annonce de casting en ligne indique :

«Nous recherchons de véritables triples menaces qui ont 18 ans ou plus pour jouer les juniors du secondaire. LES INTERPRÈTES DE TOUTES LES EXPRESSIONS DE GENRE, TOUTES LES ORIENTATIONS SEXUELLES, TOUS LES TYPES DE CORPS, TOUTES LES ETHNIQUES, TOUTES LES RACES, TOUTES LES NATIONALITÉS, TOUTES LES RELIGIONS ET LES INTERPRÈTES HANDICAPÉS SONT ENCOURAGÉS À SOUMETTRE ! NOUS VOULONS VOUS RENCONTRER!”

Grease est devenu quelque peu notoire pour ses acteurs qui ne regardent pas leur âge. Le fait que la série Paramount + lance activement l’appel aux jeunes artistes qui semblent encore assez jeunes pour jouer les juniors du secondaire est un nouvel aspect prometteur de Grease: Rise of the Pink Ladies. Et il faut voir qui a ouvert la voie à Rizzo !

Passez vos auditions et devenez la nouvelle classe de Rydell High ! Et vraiment, qui d’entre nous n’a pas voulu être une Pink Lady quand on a regardé Grease pour la première fois ?

