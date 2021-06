La série ‘Halston’ pourrait changer la donne pour la marque Halston et Netflix – WWD

La mini-série glamour, coke et sexuelle de Ryan Murphy “Halston” a ravivé l’intérêt pour la marque de mode Halston.

Selon les données de la marque, les ventes ont augmenté de 631% d’une année sur l’autre et le trafic vers Halston.com a augmenté de 3 200 %, la majorité provenant de la recherche organique. La marque a refusé de révéler les chiffres de vente réels.

Tiffany & Co. voit également “une explosion d’intérêt” pour les bijoux conçus par la muse de Halston, Elsa Peretti, interprétée par Rebecca Dayan dans la série, selon des sources du secteur.

L’élan se poursuivra dans les magasins en août, lorsque Neiman Marcus présentera la collection capsule Halston x Netflix dans ses vitrines juste à temps pour la saison de campagne des Emmy Awards.

Marquant la première collaboration de créateurs de luxe du streamer, la capsule a fait ses débuts le 7 juin sur le site Web de Halston, avec un caftan en lurex plissé «Liza» à 1 295 $ et un caftan en mousseline de soie batik «Elsa» à 1 395 $, entre autres styles.

La collection pourrait marquer un tournant à la fois pour la marque Halston, pour Netflix et pour la façon dont la mode pense au contenu de divertissement. (Plus d’une marque historique doit souhaiter que Murphy en fasse une série.)

« La série met en lumière pour les Millennials et les jeunes ce qu’a été la contribution de Halston à la mode », a déclaré la présidente de Halston, Andrea Scoli. (Même si la famille de Halston et d’autres personnes qui ont travaillé avec lui dans les années 1970 ont contesté la version hollywoodienne de Murphy.)

“C’est presque comme une renaissance”, a déclaré le directeur créatif en chef de Halston, Robert Rodriguez, qui a pris ses fonctions en octobre 2019, partageant que la collection capsule est vendue à 40%.

Le timing n’aurait certainement pas pu être mieux choisi. Avec la mode américaine au centre de deux prochaines expositions du Costume Institute au Metropolitan Museum of Art, les designers ont réfléchi à la signification du design américain. Wes Gordon de Carolina Herrera et Fernando Garcia d’Oscar de la Renta ont tous deux mentionné la série dans des interviews récentes, soulignant Halston, ainsi que le style de Peretti.

“La marque Halston a été poussée à un nouveau niveau de pertinence auprès de nos clients et est devenue une partie de la conversation culturelle”, a déclaré Lana Todorovich, présidente et directrice du merchandising chez Neiman Marcus, qui a vu un élan dans l’entreprise Halston, en particulier les vêtements de soirée. , depuis la diffusion de la série.

Bien qu’il puisse sembler que tout était parfaitement planifié, la collaboration mode Halston x Netflix était une réflexion après coup, selon les personnes impliquées.

Avant le confinement en 2019, la costumière de la série Jeriana San Juan s’est approchée de la maison pour emprunter des pièces d’archives. Mais ce n’est que lorsque le tournage a repris au début de 2021 que Halston a approché Netflix au sujet d’un partenariat.

Dans un cas de vie imitant l’art imitant la vie, Rodriguez a modernisé les costumes utilisés à l’écran.

“Ils m’ont envoyé un deck qui contenait la collection Ultrasuede, la collection en jersey froncé, les caftans aux imprimés batik”, a déclaré Rodriguez à propos du matériel source de Netflix. “Ils m’ont permis de choisir 10 à 12 pièces que j’ai un peu retravaillées, en construisant des combinaisons de corps ou des combinaisons de chat complètes en dessous pour que cela me paraisse actuel et athlétique.” Dans ses créations de vêtements de sport pour la collection d’automne, Rodriguez a également commencé à incorporer une partie du tissu emblématique Ultrasuede.

Aucun argent n’a changé de mains, les deux parties acceptant de partager les actifs et les logos.

Alors que Netflix a certainement défini les tendances de la mode auparavant, grâce aux costumes et aux personnages d’émissions à succès comme « Bridgerton » et « Queen’s Gambit », le streamer a mis du temps à déployer des produits de consommation et des partenariats de mode, libérant des t-shirts indexés sur « Stranger Things », par exemple, mais rien d’aussi vaste que le blitz de la marque Warner Bros. 200 prévu pour le prochain « Space Jam : A New Legacy ».

Cette approche pourrait changer avec le lancement de Netflix.shop la semaine dernière.

La plate-forme est présentée comme «un assortiment organisé» par le nouveau chef des produits de consommation de Netflix, Josh Simon, ancien vice-président et responsable de la stratégie mondiale pour les produits, le design, le merchandising et les catégories chez Nike. Certes, l’offre de produits initiale jusqu’à présent – y compris le streetwear produit par la marque de vêtements japonaise Beams rattachée à la série animée “Eden” et les bijoux de Kristopher Kites, designer en résidence pour Don C et la boutique de Chicago de Virgil Abloh, RSVP Gallery – est hypebeast cool.

La collection capsule Halston n’est pas présentée sur le site. Et il reste à voir si Netflix fera de futures incursions dans la haute couture. Netflix ne commenterait pas cette histoire ni ne partagerait les chiffres d’audience de “Halston”.

Il y a aussi la question de savoir si la marque Halston en difficulté, qui a traversé suffisamment de chapitres vertigineux pour une suite, peut s’appuyer sur le moment.

Parmi ceux qui ont tenté de faire revivre Halston au fil des ans, citons le designer pionnier Kevan Hall, aujourd’hui président de The Black Design Collective, et le magnat du cinéma en disgrâce Harvey Weinstein et l’icône de la mode Sarah Jessica Parker, qui a offert à la marque le cadeau de la promouvoir à l’écran. dans le film “Sexe et la ville 2”.

Depuis 2019, le nom Halston appartient à la société de gestion de marque et de médias Xcel Brands. Fondé en 2011 par Robert D’Loren, Xcel a de l’expérience dans la relance des marques, a-t-il déclaré, en utilisant, comme exemple, la façon dont il a ramené Isaac Mizrahi “de la mort, passant de rien à 400 millions de dollars au détail”.

Xcel licencie le nom Halston au Groupe JS International pour les vêtements de soirée et de sport milieu de gamme vendus dans les grands magasins, et c’est par l’intermédiaire de ce licencié que la capsule Netflix a été conçue et produite. À un prix de 1 000 $ à 2 000 $, la collection Halston x Netflix était un départ pour le licencié, qui vend généralement des styles dans la gamme de 400 $ à 500 $, et un retour au luxe pour le nom Halston.

Xcel essaie également de rentabiliser sa propre ligne interne H Halston à bas prix qui se vend sur HSN et dans certains grands magasins. D’Loren a déclaré qu’il envisageait une collection H Halston d’inspiration vintage qui se vendra chez Macy’s pour les vacances. “Ce sera plus une rétrospective de ce qu’était Halston à l’époque de la série, très conçue dans les années 70 et 80”, a-t-il déclaré.

Séparément des collections du Groupe JS et de Rodriguez, Xcel travaille également de manière quelque peu déroutante sur sa propre ligne Halston plus élevée. “Élégant, sensuel et confortable”, avec des tissus techniques, il amènera Halston à l’automne 2022, a déclaré D’Loren, ajoutant que l’ancien directeur de la mode de Neiman Marcus, Ken Downing, le conseillait.

Les analyses du compte Instagram Halston ont enregistré une augmentation de 28,7% de l’audience, avec le pic le plus important le 16 mai, le week-end où la série a commencé à diffuser, lorsque le compte de Halston a gagné 3 625 abonnés. Avec 114 000 followers au total, l’Instagram de la marque a cependant encore une belle montée pour atteindre les 16 millions de Michael Kors.

Halston n’a pas l’intention de montrer pendant la Fashion Week de New York en septembre, mais recherche des opportunités d’habillage de célébrités. “Nous aimerions que Robert habille certaines personnes pour le Met Gala”, a déclaré Scoli.

Comme de nombreuses marques de créateurs, Halston a déjà fait l’objet de films documentaires, dont un de Frederic Tcheng diffusé sur CNN en 2019. Mais aucune n’a généré la même traction que la série, a déclaré Scoli, notant que Murphy et Netflix ont ajouté leur propre marque. valeur.

Murphy a également produit “L’assassinat de Gianni Versace” en 2018, dont la directrice créative de Versace, Donatella Versace, ne voulait pas participer; ce film s’est concentré sur le tueur de Gianni Versace plus que sur la vie glamour et créative du designer.

En ce qui concerne la synergie entre Hollywood et la mode, il sera intéressant de voir comment la marque Gucci jouera le prochain film “House of Gucci” le 24 novembre, avec Adam Driver, Lady Gaga et la muse de Gucci Jared Leto.

Le long métrage réalisé par Ridley Scott est une version dramatisée des événements réels de la fin des années 80 et du début des années 90 qui ont conduit au meurtre de Maurizio Gucci, petit-fils de Guccio Gucci, le fondateur de la maison de couture italienne. Ses stars ont l’air chic comme l’enfer d’après les clichés de paparazzi qui ont fuité du tournage.

Si la marque peut naturellement se méfier d’un film mettant en scène un scandale, n’est-ce pas mieux quand il s’agit de pimenter l’imagination et de pincer les cordons de la bourse ?

Interrogé à ce sujet par WWD, le PDG de Gucci, Marco Bizzari, a souligné que la famille Gucci n’était plus impliquée dans l’entreprise, bien que la marque appartenant à Kering ait donné au studio de cinéma accès aux archives et aux accessoires, et organise son prochain défilé. à LA en novembre avant la sortie du film, et autour du gala Art + Film du LACMA.

Il pourrait envisager une collection capsule.

LIRE LA SUITE:

Qui est Halston ? Tout savoir sur le designer américain emblématique

Halston lance une collection capsule inspirée par le spectacle

Vue extérieure : David Mahoney de Halston et Norton Simon