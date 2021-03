Bo Burnham et Jason Segel ne sont que les deux plus récents talents passionnants qui ont rejoint la série Lakers de HBO, qui avait déjà un casting empilé dans ces castings, avec des noms comme Michael Chiklis, Sally Field, Jason Clarke et John C. Reilly, juste pour nommez-en quelques-uns. La série elle-même est écrite par Max Borenstein et est basée sur le livre de Jeff Pearlman Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s. Adam McKay produira la série.