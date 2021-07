La série Huawei P50 a enfin une date de lancement

MILAN — Le groupe Ermenegildo Zegna et Investindustrial Acquisition Corp., une société d’acquisition à vocation spéciale parrainée par des filiales d’investissement d’Investindustrial VII LP, ont déclaré lundi avoir conclu un accord commercial définitif qui devrait faire de Zegna une société ouverte cotée à la bourse de New York. Échange plus tard cette année. « Il […] More