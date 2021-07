La série Hulu de BJ Novak The Premise obtient une date de sortie et des premières photos .

Cela fait plus d’un an que FX a accordé une commande officielle de série à la série d’anthologies humoristiques de BJ Novak, et maintenant ils ont enfin publié les premières images de la prochaine série originale FX sur Hulu intitulée La Prémisse, nous donnant un aperçu du casting de stars. De plus, les détails officiels de l’épisode et la date de sortie ont également été révélés, confirmant que La Prémisse a été prévu pour faire ses débuts le 16 septembre, avec la première des deux premiers épisodes.

Je suis très heureux d’annoncer la première de ma série d’anthologies de comédie tant attendue. (tant attendu par moi) BJ Novak présente : la prémisse 16 septembre. @FXNetworks @hulu pic.twitter.com/g5CkhAK9hE – BJ Novak (@bjnovak) 26 juillet 2021

Hébergé par BJ Novak, La Prémisse est une nouvelle série audacieusement ambitieuse qui utilise la comédie pour aborder les plus grands problèmes de notre ère moderne sans précédent. Le premier volet comprendra cinq épisodes. Chaque épisode présentera une distribution différente avec un ton radicalement différent. Cela inclut Ben Platt, Tracee Ellis Ross, Daniel Dae Kim, Lola Kirke, Lucas Hedges, Kaitlyn Dever, Jon Bernthal, O’Shea Jackson Jr., Ed Asner, George Wallace, Boyd Holbrook, Beau Bridges, Soko, Jermaine Fowler, Ayo Edebiri, Eric Lange et plus.

La distribution officielle et le synopsis des cinq épisodes sont les suivants :

L’épisode intitulé “Social Justice Sex Tape” est réalisé par Kitao Sakurai à partir d’un scénario écrit par Novak et Josie Duffy Rice. Il mettra en vedette Ben Platt, Ayo Edebiri, Tracee Ellis Ross, Jermaine Fowler et Melissa Saint-Amand.

«Quand un allié blanc, réveillé, dans la vingtaine, pour des causes de justice sociale découvre des preuves vidéo d’un incident policier contesté en arrière-plan de sa sex tape très embarrassante, une jeune avocate avisée et son mentor élaborent une stratégie sur la meilleure façon d’utiliser la bande et le témoin. pour sauver un innocent de la prison. Avec aussi Mélissa Saint-Amand.

L’épisode intitulé “Moment of Silence” est écrit et réalisé par Novak. Il met en vedette Jon Bernthal, Boyd Holbrook, Beau Bridges et Amy Landecker.

“Après avoir perdu sa fille à cause de la violence armée, un père en deuil poursuit un nouvel emploi en tant que directeur des relations publiques au National Gun Lobby, où il se lie d’amitié avec un collègue qui commence à soupçonner que les motivations de l’homme peuvent être bien plus dangereuses qu’il n’y paraît.”

L’épisode intitulé “La ballade de Jesse Wheeler” est écrit et réalisé par Novak. Il met en vedette Lucas Hedges, Kaitlyn Dever, O’Shea Jackson Jr., George Wallace, Ed Asner, Brendan Scanell et Grace Song.

« Une mégastar de la pop revient dans son lycée pour faire un don pour construire une nouvelle bibliothèque, mais promet à la place d’avoir des relations sexuelles avec le major de promotion de l’école comme prix de réussite scolaire. La promesse inspire Abbi désabusé ainsi que le reste du corps étudiant, tandis que le directeur de la star et le directeur de l’école essaient désespérément de revenir sur la promesse.

L’épisode intitulé “The Commenter” est réalisé par Darya Zhuk à partir d’un scénario écrit par Jia Tolentino et Novak. Il met en vedette Lola Kirke, Soko, Sylvia Grace Crim et Benjamin Clement.

“Une jeune femme avec une vie heureuse et un partenaire aimant devient obsédée par un commentaire anonyme critique en ligne, bouleversant finalement sa vie dans une quête pour l’approbation du commentateur.”

L’épisode intitulé “Butt Plug” est réalisé par Jake Schreier à partir d’un scénario écrit par Novak. Il met en vedette Daniel Dae Kin, Eric Lange et Bryan Batt.

“Un enfant d’immigrants autrefois pauvre qui est maintenant devenu l’un des hommes les plus riches du monde offre une chance de rédemption à son ancien tyran de l’école : une heure ininterrompue avec son conseil d’administration pour présenter un produit très spécifique.”

La Prémisse est créé et produit par le candidat aux Emmy BJ Novak (Le bureau). Il est également produit par FX Productions avec l’acteur oscarisé John Lesher en tant que producteur exécutif.

Novak a joué le rôle de Ryan Howard, devenu cadre, devenu intérimaire au cours des huit premières saisons de Le bureau, en plus d’être scénariste, réalisateur et producteur de la série. Il est parti lors de la dernière saison avec Mindy Kaling pour se concentrer sur Le projet Mindy, qui a été diffusé pendant six saisons de 2012 à 2017.