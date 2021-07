La série I Know What You Did Last Summer sera diffusée en octobre ing .

in

La main à crochet et l’anti-pluie feront leur retour dans le monde de l’horreur cet Halloween !

Au milieu des années 90, les adolescents slashers étaient toujours à la mode, et un favori des fans a fait ses débuts en 1997. je sais ce que tu as fait l’été dernier a frappé les cinémas et est devenu un autre dans la longue lignée d’entrées d’horreur axées sur les adolescents.

Soyez prêt pour son retour, car nous avons maintenant une date pour la série de redémarrage. Lors d’un panel Comic-Con@Home à San Diego, Amazon Studios a révélé que je sais ce que tu as fait l’été dernier fera ses débuts en octobre.

Semblable au film original, le synopsis de l’intrigue décrit une histoire de mystère et de terreur – “Dans une ville pleine de secrets, un groupe d’adolescents est traqué par un mystérieux tueur un an après un accident mortel le soir de leur remise des diplômes.”

La showrunner Sara Goodman a taquiné qu’elle rendra hommage au film original mais restera son propre truc… et cité Scie en taquinant s’il y a du sang.

“Il y aura du sang … De plus, j’ai mis de petits œufs de Pâques tout au long de la saison pour ces fans inconditionnels”, a expliqué Goodman lors du panel. “Vous n’avez absolument pas besoin d’avoir vu le film ou quoi que ce soit d’autre pour être fan de la série. Nous avons huit épisodes pour explorer ces personnages qui ne fuient pas seulement un harceleur, ils ont également des relations et des problèmes avec leur famille, et ils font face à leur vie de f-king. Il n’y a pas que le mystère de qui est après eux. C’est vraiment un mystère de qui ils sont vraiment.

Et pour aider à garder les téléspectateurs sur leurs gardes, le showrunner dit également que la structure de l’émission ajoutera au suspense. “Chaque épisode a un point de vue différent sur ce qui s’est passé cette nuit-là, avant l’accident. [It] il sera beaucoup plus difficile de savoir qui est après eux.

Les membres de la distribution de Je sais ce que vous avez fait l’été dernier incluent Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom et Bill Heck. Sonya Balmores et Spencer Sutherland apparaîtront également dans des rôles récurrents.

