La série iPhone 13 pourrait afficher jusqu’à 18% d’augmentation des capacités de la batterie, selon la rumeur

La série iPhone 13 devrait présenter des capacités de batterie sensiblement plus grandes cette année, selon un nouveau rapport du fuiteur fiable L0vetodream. Cela survient alors que la série iPhone 13 devrait ajouter de nouvelles fonctionnalités gourmandes en énergie, telles qu’un écran ProMotion.

Selon Lovetodream, voici les statistiques de batterie de la série iPhone 13, par rapport aux capacités actuelles de l’iPhone 12 :

iPhone 12 mini – 2 227 mAh iPhone 13 mini – 2 406 mAh (augmentation de 8 %) iPhone 12 et iPhone 12 Pro – 2 815 mAh iPhone 13 et iPhone 13 Pro – 3 095 mAh (augmentation de 9,9 %) iPhone 12 Pro Max – 3 687 mAh iPhone 13 Pro Max – 4 352 mAh (augmentation de 18 %)

Ce n’est pas la première fois que nous entendons dire que la série iPhone 13 pourrait comporter des batteries plus grosses. L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a rapporté en mars que la série iPhone 13 inclurait des batteries plus grosses, rendant ainsi chaque modèle plus lourd que son prédécesseur. À l’intérieur de l’iPhone 13, Apple adopterait de nouvelles conceptions peu encombrantes telles que l’intégration de la fente pour carte SIM avec la carte mère.

Il y a cependant quelques facteurs à considérer ici. La taille des batteries elles-mêmes n’est pas toujours une mesure très utile pour évaluer la durée de vie de la batterie de l’iPhone. Par exemple, la série iPhone 12 est plus gourmande en énergie que les iPhones précédents car la connectivité 5G peut vider la batterie rapidement. Les rumeurs indiquent que la série iPhone 13 prendra en charge la technologie d’affichage ProMotion et un affichage permanent, qui pourraient tous deux augmenter la consommation d’énergie cette année.

Quelque chose d’intéressant à regarder, cependant, est l’adoption par l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max de la nouvelle technologie d’affichage LTPO pour alimenter l’écran ProMotion. La combinaison des écrans LTPO à faible consommation d’énergie et de l’augmentation de la taille des batteries pourrait entraîner une augmentation réelle de la durée de vie de la batterie cette année.

Vous pouvez suivre toutes les rumeurs sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 dans notre guide complet ici.

