La série iPhone 13 pourrait offrir une mise au point automatique pour un appareil photo ultra-large

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

La série iPhone 13 d’Apple pourrait faire ses débuts en autofocus sur l’appareil photo ultra-large. Cela suivrait les traces des OEM Android comme Huawei, Samsung et OnePlus. La mise au point automatique sur un appareil photo ultra-large permet des prises de vue de meilleure qualité, plus de flexibilité et un mode macro.

Apple a introduit un appareil photo ultra-large sur tous ses iPhones en 2019, la série iPhone 11 faisant ses débuts avec cette fonctionnalité. Le vivaneau ultra-large est de retour avec la famille iPhone 12, mais il semble qu’Apple s’inspire des OEM Android pour une mise à niveau ultra-large supposée.

Selon le vétéran du tracker et analyste Apple Ming-Chi Kuo (h/t : MacRumors), la société de Cupertino ajoutera enfin des capacités de mise au point automatique à la caméra ultra-large de la série iPhone 13. Plus précisément, l’analyste affirme que seuls les modèles iPhone 13 Pro et Pro Max bénéficieront d’une prise en charge de la mise au point automatique. Mais Kuo estime que tous les modèles d’iPhone 14 bénéficieront d’une mise au point automatique sur le vivaneau ultra-large.

Quoi qu’il en soit, l’ajout de cette fonctionnalité serait une mise à niveau significative par rapport à la série iPhone 12, qui s’est appuyée sur des caméras ultra-larges à mise au point fixe.

Les caméras ultra-larges avec mise au point automatique sont courantes dans l’espace phare d’Android, comme Asus, Huawei, OnePlus, Samsung et Xiaomi offrant tous cette fonctionnalité. En disant cela, le Pixel 5 et le LG V60 étaient deux produits phares d’Android qui manquaient de cette fonctionnalité. Néanmoins, il s’agit certainement d’un cas d’Apple en train de rattraper son retard à cet égard.

Pourquoi est-ce important ?

Un appareil photo ultra-large avec mise au point automatique offre un certain nombre d’avantages par rapport à un tireur à mise au point fixe. Pour commencer, vous pouvez vous attendre à des prises de vue ultra-larges plus cohérentes et de meilleure qualité, car l’appareil photo est capable de garder automatiquement la scène aussi nette que possible.

Un autre avantage des appareils photo ultra-larges avec mise au point automatique est que vous pouvez prendre des photos plus créatives, car vous pouvez appuyer n’importe où pour faire la mise au point (c’est-à-dire au premier plan ou en arrière-plan). Pendant ce temps, les caméras ultra-larges à mise au point fixe ont tendance à se concentrer sur la distance, ce qui rend difficile la prise de photos de quelque chose au premier plan.

Enfin, un module de mise au point automatique sur l’appareil photo plus large permet également des prises de vue macro sans avoir besoin d’un appareil photo macro dédié. Et nous avons vu des joueurs Android comme Huawei, OnePlus, Motorola et Samsung proposer tous ce mode via leurs snappers ultra-larges. Les prises de vue macro via des caméras ultra-larges ont tendance à être de meilleure qualité que la même prise de vue avec une caméra macro dédiée, en raison des caméras macro dotées de capteurs à faible résolution et sans mise au point automatique.

Nous nous attendons donc à ce qu’Apple vante presque tous ces avantages s’il apporte effectivement l’autofocus à la famille iPhone 13. Qu’aimeriez-vous voir d’autre de la série iPhone 13 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.