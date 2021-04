La série Iqoo 7 fait ses débuts en Inde avec les chipsets Snapdragon phares

La sous-marque Vivo Iqoo a annoncé la disponibilité de sa série 7 en Inde.La série sera disponible en précommande à partir de mai à partir de Rs 39999. .

Après avoir fait ses débuts en Chine plus tôt cette année, la sous-marque Vivo Iqoo a annoncé sa nouvelle série Iqoo 7 en Inde.

Deux appareils, à savoir l’Iqoo 7 et l’Iqoo 7 Legend, présentent certaines différences esthétiques. La légende est recouverte d’une livrée à trois bandes inspirée de BMW Motorsport avec une matrice de caméras plus carrée à l’arrière. L’Iqoo 7 standard est plus sobre dans ses options de couleur et dispose d’une bosse de caméra plus rectangulaire à l’arrière.

Malgré ces départs visuels, les deux téléphones partagent plusieurs spécifications de base. Les deux portent un écran AMOLED de 6,62 pouces à 120 Hz avec une résolution de 2400 x 1080 et une prise en charge HDR10 Plus. L’écran contient également une fréquence d’échantillonnage tactile de base de 300 Hz, mais peut être buffé à 1 000 Hz si nécessaire avec l’accélération Super Touch. Les deux modèles Iqoo 7 partagent également la technologie FlashCharge de 66 W, un jeu de tir principal de 48 MP avec technologie OIS et Pixel Shift, et une caméra grand angle de 13 MP. Une caméra selfie 16MP peut être trouvée dans un trou de perforation sur les deux appareils.

L’Iqoo 7 Legend, cependant, est le modèle de tête d’affiche en termes de puissance. Il est alimenté par le SoC Snapdragon 888 plus rapide et contient une batterie de 4000 mAh. Il dispose également d’un appareil photo portrait 13MP 50 mm comme troisième tireur arrière. Les boutons tactiles sensibles à la pression et les moteurs de vibration linéaires ajoutent également à l’inclinaison du jeu.

L’Iqoo 7 standard est équipé d’un SoC Snapdragon 870 avec une batterie plus grande de 4400 mAh. Cela pourrait en faire une meilleure option si la longévité est une décision d’achat clé pour vous. Les photographes mobiles doivent cependant se contenter d’un passage notable du vivaneau de portrait 13MP à un appareil photo mono 2MP.

Série Iqoo 7: Prix et disponibilité

Le prix de l’Iqoo 7 commence à Rs 31 990 (~ 426 $) pour la variante 8 Go / 128 Go et Rs 33 990 (~ 453 $) pour le modèle 8 Go / 256 Go. Une version 12 Go / 256 Go est également proposée pour Rs 35 990 (~ 480 $). Il sera disponible dans les coloris Storm Black et Solid Ice Blue.

L’Iqoo 7 Legend sera disponible en versions 8 Go / 128 Go et 12 Go / 256 Go au prix de Rs 39 990 (~ 533 $) et Rs 43 990 (~ 587 $), respectivement. Sans surprise, il ne sera disponible que dans son coloris éponyme sur le thème de la course.

Les deux téléphones seront disponibles en précommande à partir du 1er mai sur le site officiel d’Iqoo et sur Amazon India.

Chargement du sondage

C’est une couverture de prix assez compétitive pour la légende étant donné que son principal rival Snapdragon 888, le OnePlus 9, commence à Rs 49999 (~ 666 $). L’Iqoo 7 vise le OnePlus 9R alimenté par Snapdragon 870, qui coûte Rs 39999 (~ 534 $).

Que pensez-vous de la série Iqoo 7? Les deux téléphones peuvent-ils être difficiles avec OnePlus en Inde? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et votez dans notre sondage ci-dessus!