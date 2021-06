La série Johnny Test de Netflix obtient une nouvelle bande-annonce et une date de sortie en juillet ⋆ 10z viral

Essai de Johnny fera son retour sur Netflix le 16 juillet. Une bande-annonce a été révélée nous donnant une bonne idée de ce à quoi s’attendre de la nouvelle série de dessins animés.

La bande-annonce présente le personnage principal aux côtés de son chien parlant génétiquement modifié Dukey et de ses deux sœurs Mary et Susan alors qu’elles se lancent dans des détours sauvages à l’aide de leur appareil GPScape. En voyageant dans les «endroits les plus amusants de la Terre», Johnny et le gang se voient confrontés à des problèmes lorsqu’ils rencontrent un bébé robot diabolique, un luchador géant et d’autres scénarios sauvages. Vous pouvez découvrir la bande-annonce par vous-même ci-dessous.

La nouvelle saison de Essai de Johnny verra le retour d’une grande partie de sa voix. Cela inclut James Arnold Taylor dans le rôle de Johnny, Trevor Devall dans celui de Dukey, Ashleigh Ball dans celui de Mary et Maryke Hendrikse dans celui de Susan. La bande-annonce donne également un avant-goût de ce que vous pouvez attendre de la chanson thème du spectacle.

Essai de Johnny a été créé par Scott Fellows et produit par Cookie Jar Entertainment. Fellows est également connu pour son univers sur Guide de survie à l’école déclassifiée de Ned, Grande précipitation du moment, et Supernoobs. Il a été créé à l’origine sur Kids WB en 2005 jusqu’à la saison trois. La série s’est poursuivie sur Cartoon Network en 2008. La dernière saison à être diffusée à la télévision était la saison 16, qui a commencé en 2013 et s’est terminée en 2014.

Le streamer n’est pas étranger au retour des franchises dormantes. Montre comme Filles Gilmore, Full house, et Développement arrêté ont tous vu des réveils sur Netflix. En fait, il vient d’être annoncé que le streamer ramènera Maîtres de l’Univers.