La série Judgment dérivée de Yazuka pourrait se terminer suite à un conflit de talents

Le jugement dérivé de Yazuka de Sega pourrait manquer à PC en raison d’un différend entre l’éditeur et une agence artistique.

Tel que rapporté par la publication japonaise Nikkan Taishu – et traduit par Kotaku – l’agence de célébrités Johnny’s représente la célébrité locale Takuya Kimura, qui a prêté sa ressemblance au protagoniste du jeu, tout en l’exprimant dans la version japonaise. Apparemment, Sega n’a pas pu parvenir à un accord avec l’agence car Johnny ne voulait pas que Judgment apparaisse sur PC.

Les raisons de cela semblent être l’impact que cela a sur la façon dont Johnny’s gère la ressemblance de Kimura, ainsi que le fait qu’il n’aime généralement pas les PC ou les plateformes en ligne. En conséquence, la franchise dans son ensemble pourrait prendre fin à cause de ce désaccord.

Kimura serait favorable à une apparition dans la franchise

Judgment a fait ses débuts en 2018 pour la PlayStation 4 au Japon, avant une sortie mondiale l’année suivante. Une version remasterisée du titre est arrivée sur les consoles de nouvelle génération et le service de streaming Stadia de Google en 2021.

Une suite, Lost Judgment, devrait être lancée en septembre sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Lorsque cela a été révélé, le site Web du jeu comportait les logos Windows 10 et Steam, laissant supposer que le titre arriverait sur PC. Peu de temps après, Sega a déclaré à PC Gamer que Lost Judgment ne viendrait pas sur PC “pour le moment”.

