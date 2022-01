La série Kaley Cuoco ajoute une énorme star de cinéma pour la nouvelle saison

Une autre vedette a rejoint le casting de The Flight Attendant pour la saison 2 : l’actrice Sharon Stone. Selon un rapport de Deadline, Stone a été choisie pour incarner la mère du personnage principal Cassie, interprété par Kaley Cuoco. Avertissement juste : il y a des spoilers pour The Flight Attendant à venir.

Stone aurait un rôle récurrent dans la saison 2 de The Flight Attendant, et même c’est plus que ce que son personnage aimerait être dans la série. Elle s’appelle Lisa Bowden et elle « préférerait rester éloignée » de sa fille après tout ce qu’ils ont vécu ensemble. L’émission parle de Cassie luttant contre son alcoolisme et son mauvais contrôle des impulsions dans un travail qui semble les faciliter, tandis que sa mère serait le personnage qui en a marre de renflouer Cassie et n’a plus de générosité à revendre.

La saison 1 de The Flight Attendant s’articulait autour d’un mystère – l’un des passagers devenus amants de Cassie a été assassiné et elle est devenue un atout improbable pour les agents des forces de l’ordre qui tentaient de résoudre l’affaire. Cela se termine avec Cassie promettant de devenir sobre et de tourner une nouvelle page, ce qui est exactement là où la saison 2 reprend apparemment.

Dans la nouvelle saison, les fans trouveront Cassie vivant à Los Angeles et se concentrant avec enthousiasme sur sa sobriété tout en continuant à travailler avec la CIA. Selon le synopsis officiel, elle sera envoyée en mission à l’étranger et sera témoin d’un meurtre, qui l’entraînera ensuite dans une autre affaire internationale. La nouvelle saison est actuellement en tournage à Los Angeles et devrait être diffusée au printemps 2022.

En plus de Cuoco et maintenant de Stone, le casting de la série comprend Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz, Rosie Perez, TR Knight, Yasha Jackson et Audrey Grace Marshall. Les autres nouveaux arrivants de la saison 2 incluent Mo McRae, Callie Hernandez, JJ Soria, Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera et Shohreh Aghdashloo.

L’agent de bord a été un succès retentissant lors de sa première à l’automne 2020, avec un total de 9 nominations aux Emmy Awards, dont une série comique exceptionnelle et la meilleure actrice principale pour Cuoco. Malheureusement, c’est l’un des nombreux spectacles fortement touchés par la pandémie de COVID-19, donc l’anticipation des fans pour la nouvelle saison est pratiquement écrasante. Il n’y a pas encore de date de première en place, mais elle est attendue pour le printemps 2022. La saison 1 de Flight Attendant est maintenant diffusée sur HBO Max.