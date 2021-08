La série Kirby Nanoblock arrive en septembre

in

Collectionnez les six !

par Liam Doolan il y a 30 minutes

La ligne de jouets micro-taille japonaise Nanoblock étendra bientôt son offre à une toute nouvelle collection Kirby.

Ils sortiront en septembre pour 6 $ US chacun et il y aura un total de six modèles différents disponibles. Comme ils sont dans des sacs surprises, techniquement, vous ne saurez pas ce que vous obtenez tant que vous n’en ouvrirez pas un.

L’ensemble comprend trois Kirby différents, puis les ennemis Meta Knight, Kracko et Waddle Dee.

Ce n’est pas la première fois que Nanoblock conçoit des décors sur le thème des jeux vidéo. Auparavant, ses versions étaient basées sur Mega Man, Pokémon et même Sonic the Hedgehog.

Seriez-vous intéressé à mettre la main sur l’un de ces Kirby Nanoblocks ? Dites-nous ci-dessous.

[source diablock.co.jp, via siliconera.com]