La série “Le Seigneur des Anneaux” d’Amazon déplacera la Terre du Milieu de la Nouvelle-Zélande dans la saison 2

La trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson est devenue un moment cinématographique majeur pour de nombreuses raisons. Le casting et une interprétation sincère du matériau source étaient certainement des facteurs majeurs, mais les paysages idylliques de la Nouvelle-Zélande ont contribué à créer un monde que beaucoup ont essayé de reproduire mais qu’aucun n’a si bien maîtrisé. Alors que les fans du travail de JRR Tolkien deviennent obsédés par les nouveaux médias – la prochaine série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon Studio – la Terre du Milieu sera très différente, car la deuxième saison sera produite de la Nouvelle-Zélande au Royaume-Uni.

La première saison a terminé le tournage le 2 août après un tournage de 18 mois qui a été assailli par des retards pandémiques et a coûté un montant historique de 456 millions de dollars. Selon The Hollywood Reporter, cette décision était en grande partie économique, car Amazon a déjà investi d’importantes sommes d’argent dans des studios au Royaume-Uni et y tournera de nombreux autres projets, notamment Good Omens, Anansi Boys, Citadel, The Power et Le Rig.

Cependant, selon les initiés, les défis logistiques du tournage pendant une pandémie sont également en jeu ici. Plus de la moitié des acteurs viennent du Royaume-Uni et les gens devraient être mis en quarantaine pendant 14 jours après leur retour en Nouvelle-Zélande, limitant ainsi la capacité des gens à partir et à retourner en production. Cela étant dit, la postproduction de la saison 1 se poursuivra en Nouvelle-Zélande jusqu’en juin 2022, et la préproduction de la saison 2 commencera au Royaume-Uni au début de 2022.

La perte de cette production majeure frappera durement la Nouvelle-Zélande, car elle était une source majeure de revenus et de tourisme. “C’est dommage et je ressens pour tous ceux qui ont mis leur cœur dans cette production. La saison deux devait commencer plus tard en 2022, donc notre rôle est maintenant de travailler dur pour garder le secteur de l’écran Kiwi employé”, David Strong, PDG de la Commission néo-zélandaise du film, a déclaré, rapporte Variety. Strong a expliqué que la ” décision de quitter la série ” ouvre la porte à d’autres pour entrer ” et que ” le NZFC continuera à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour aider ces productions à tourner dans le pays “.

La série, qui n’a pas encore annoncé de nom officiel, arrivera sur Amazon Prime le 2 septembre 2022. On sait très peu de choses sur le projet à part le fait qu’il se déroulera des milliers d’années avant les événements du Seigneur des Anneaux. et verra la Terre du Milieu au cours de son Second Âge. La première image a été publiée le 2 août, il est donc officiellement temps de commencer à préparer l’aller-retour.