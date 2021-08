La série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon : première image et date de sortie confirmées | Divertissement

Amazon Studios a terminé aujourd’hui le tournage de la première saison du Seigneur des anneaux et le célèbre en montrant la première image et en révélant la date de sortie.

La bonne nouvelle est que nous savons déjà la date de sortie de la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon, le plus cher de l’histoire. La mauvaise nouvelle est qu’il faut être patient. Il sortira le 2 septembre 2022.

Nous l’appelons ainsi par habitude, mais il n’a toujours pas de titre. Et puisque des milliers d’années s’écoulent avant Le Seigneur des Anneaux, la logique est qu’il porte un autre nom.

C’est la série la plus chère de l’histoire. La première saison a coûté pas moins de 465 millions de dollars. Pour mettre les choses en perspective, la saison la plus chère de Game of Thrones a coûté 90 millions de dollars. Chaque saison de The Mandalorian coûte 100 millions de dollars, et la première saison de WandaVision a coûté 225 millions de dollars.

Comme nous l’avons commenté, bien que pour l’instant il s’appelle Le Seigneur des Anneaux, la série n’aura rien à voir avec le livre, car elle se déroulera “des milliers d’années auparavant”. Avec des personnages “à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils font face à la réapparition tant redoutée du mal en Terre du Milieu”, selon la revue officielle.

Il sera donc plus proche d’autres œuvres de Tolkien comme Le Silmarillion.

Bien entendu, la première image de la série, que l’on peut voir sur la photo d’ouverture, s’est déjà propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Bien que cela y ressemble, ce que nous voyons n’est pas Minas Tirith. Selon les fans, qui ont examiné la capture avec une loupe, ça pourrait être Valinor, le royaume fondé par les Valar et où se déroule une grande partie du Silmarillion.

C’est aussi l’endroit où se sont rendus les porteurs d’anneaux, à la fin de la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux.

Puisque les elfes sont immortels et peuvent vivre des milliers d’années, certains des protagonistes des films pourraient faire leur apparition dans la série Amazon.

La liste des acteurs confirmés s’allonge peu à peu. Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia sont déjà assurés Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

Le fait qu’il faille encore attendre un an pour sa sortie indique que la série va avoir de nombreux effets spéciaux et post-production, comme il sied à une série fantastique se déroulant dans un monde imaginaire.