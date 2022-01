La série Lenovo Legion 5 est livrée avec des écrans jusqu’à 240 Hz pour jouer au maximum | La technologie

Un an de plus Lenovo profite du CES de Las Vegas pour annoncer le renouvellement de sa gamme d’ordinateurs portables Lenovo Legion 5 avec des améliorations de puissance et une nouvelle gamme d’écrans jusqu’à 240 Hz pour jouer au maximum.

La Série Légion 5 C’est l’une des gammes d’ordinateurs portables de jeu les plus vendues du catalogue Lenovo et, par conséquent, une référence importante pour la marque qui, année après année, améliore ses performances pour placer ces ordinateurs portables dans une position concurrentielle.

le nouvelles références Legion 5 et Legion 5 Pro Ils arriveront avec de nouveaux processeurs Intel Core de 12e génération et des versions avec les GPU AMD Ryzen 6000 et Nvidia RTX 3070, donc l’évolution en termes de matériel est plus que garantie.

Une autre nouveauté importante vient de la main des nouveaux écrans que la marque a choisis pour cette génération de Ordinateurs portables de jeu Legion 5 et Legion 5 Proainsi qu’un système de refroidissement renforcé Legion Coldfront 4.0.

Lenovo Legion 5 (15 pouces) Lenovo Legion 5i (15 pouces) Lenovo Legion 5 Pro (16 pouces) Lenovo Legion 5i Pro (16 pouces) Dimensions et poids À partir de 19,99 mm et à partir de 2,4 kgA À partir de 19,99 mm et à partir de 2,4 kg À partir de 19,9 mm et à partir de 2,49 kg À partir de 19,9 mm et à partir de 2,49 kgEcran 15 ”IPS WQHD (2 560 x 1 440 px) | Taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz et 3 ms | 300 nits compatible avec Dolby Vision | NVIDIA G-SYNCIPS 15″ WQHD (2 560 x 1 440 px) | Taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz et 3 ms | 300 nits compatible avec Dolby Vision | NVIDIA G-SYNCIPS 16″ WQHD+ (2 560 x 1 600 px) | Taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz et 3 ms | 500 nits compatibles avec Dolby Vision | NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync PremiumIPS 16″ WQHD+ (2 560 x 1 600 px) | Taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz et 3 ms | 500 nits compatibles avec Dolby Vision | Processeur NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync PremiumAMD Ryzen 7 jusqu’à 6800HX Intel Core i7-12700H de 12e génération AMD Ryzen 9 jusqu’à 6900HX Intel Core i9 12900H de 12e génération Carte graphiqueNVIDIA GeForce jusqu’à RTX 3070 Ti NVIDIA GeForce jusqu’à RTX 3070 TiIDIA NVXIA RTX jusqu’à jusqu’à RTX 3070 TiIDIA NVXIA jusqu’à RTX 3070 TiIDIA NVXIA RTX 3070 TiIDIA 3070 Ti Mémoire Jusqu’à 32 Go 4800Mhz DDR5 Jusqu’à 32Go 4800Mhz DDR5 Jusqu’à 32Go 4800Mhz DDR5 Jusqu’à 32Go 4800Mhz DDR5 Stockage Jusqu’à 1To PCIe 1 To PCIeGen4) Jusqu’à SSD (Gen4) Jusqu’à 1 To SSD PCIe (Gen4) Jusqu’à 1 To SSD PCIe (Gen4) Système d’exploitation Jusqu’à 1 To SSD PCIe (PCIe Gen4) Système d’exploitation SSW | Windows 11 FamilleWindows 11 Professionnel | Windows 11 FamilleWindows 11 Professionnel | Windows 11 FamilleWindows 11 Professionnel | Windows 11 HomeBattery60Whr | Charge ultra rapide80Whr | Charge ultra rapide80Whr | Charge ultra rapide | Prend en charge l’adaptateur Slim 230W 80Whr | Charge ultra rapide | Prend en charge la connectivité de l’adaptateur mince 230 WBluetooth 5.1 | Wi-Fi 6EBluetooth 5.1 | Wi-Fi 6EBluetooth 5.1 | Wi-Fi 6EBluetooth 5.1 | Wi-Fi 6EPrix et disponibilitéMai 2022 | 1 199,99 eurosMai 2022 | 1 299,99 eurosMai 2022 | 1 599,99 eurosMars 2022 | 1 699,99 euros

Lenovo Legion 5, des designs sobres avec plus de puissance et moins de chaleur

Les Légion 5 arrive en 2022 Ils le feront sous la même esthétique sobre et contenue que nous avons déjà vue dans la génération précédente, en utilisant alliages d’aluminium magnésium avec des textures qui évitent la présence de traces de doigts et de salissures, tout en apportant de la robustesse au châssis.

A l’intérieur, il abritera le nouveaux processeurs Intel de 12e génération, ainsi que les versions équipées du nouveau Ryzen 6000, accompagné de graphismes qui atteindront le RTX 3070 qui fournirait la puissance nécessaire pour fonctionner avec facilité dans les jeux et la création de contenu.

Cette mise à jour des performances nécessite également que le système de refroidissement soit affiné, qui a été repensé pour améliorer ses performances.

Légion Coldfront 4.0 promet de maintenir les températures du nouveau matériel à distance sans que la chaleur ne soit transmise au clavier et tout cela avec un niveau de bruit très faible qui, selon les mots des responsables de la marque, permettrait jouer ou travailler à pleine puissance même dans des environnements calmes comme bureaux ou en classe.

La nouvelle série Lenovo Legion 5 intègre des écrans de 15,6 pouces avec une résolution WQHD, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz et une réponse de 3 ms qui vous permet de lire couramment n’importe quel titre ou de travailler confortablement à la création de contenu.

Les Legion 5 assemble un clavier complet avec rétroéclairage RVB et pavé numérique, ainsi qu’un grand pavé tactile. L’éclairage est contrôlé par le nouveau logiciel de gestion Légion Spectre RVB à partir duquel vous pouvez personnaliser l’apparence du clavier.

Lenovo Legion 5 Pro, le meilleur de la Legion 5 adapté à l’esport

En termes de design, l’une des nouveautés les plus évidentes de ce modèle est la Fini blanc glacier, en conservant la même qualité et la même solidité dans l’alliage de magnésium et d’aluminium utilisé dans la Legion 5.

Legion 5 Pro maintient son pari avec les nouveaux processeurs intégrant des références avec Processeurs Intel Core i7-12700H à la pointe de la technologie ou AMD Ryzen 9 6900HX et prise en charge du GPU Nvidia GeForce RTX 3070 Ti.

Intègre le Système Legion AI Engine 2.0, le système d’intelligence artificielle qui équilibre la charge de travail entre le processeur et le GPU pour obtenir le performances maximales à tout moment, optimisant la consommation d’énergie et la production de chaleur.

Le contrôle de la température est assuré par le système de refroidissement Legion Coldfront 4.0 repensé qui ajoute des entrées d’air surdimensionnées pour faciliter l’entrée d’air frais et l’expulsion de la chaleur plus efficacement.

Le principal facteur de différenciation de la Legion 5 Pro est l’incorporation du premier Écran WQHD+ de 16 pouces (2 960 x 1 600 px) avec un taux de rafraîchissement variable de jusqu’à 240 Hz. Cela signifie que l’ordinateur portable adapte la fréquence de l’écran à la fréquence d’images délivrée par le GPU, améliorant ainsi la qualité de l’image et la fluidité finale.

La nouvelle génération d’ordinateurs portables de jeu Lenovo s’accompagne de propositions très attrayantes pour un créneau de marché de plus en plus contesté.