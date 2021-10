La série limitée de Colin Kaepernick ‘Colin in Black & White’ est maintenant en streaming sur Netflix

Colin Kaepernick a officiellement lancé sa série limitée. Vendredi, Colin in Black & White a commencé à diffuser sur Netflix. et il examine la vie de Kaepernick en tant qu’adolescent avant qu’il ne devienne une star et un militant de la NFL. Il y a six épisodes inclus dans la série, chacun d’une durée d’environ 30 minutes.

« Colin en noir et blanc, une nouvelle série limitée dramatique audacieuse qui raconte l’histoire de la maturité de Kaepernick, s’attaquant aux obstacles de la race, de la classe et de la culture en tant qu’enfant adoptif noir d’une famille blanche », indique le synopsis. « Colin en noir et blanc met en vedette Jaden Michael dans le rôle du jeune Colin avant d’atteindre les plus hauts niveaux du football américain en tant que quart-arrière de la NFL et de devenir une icône culturelle et un activiste ; Nick Offerman et Mary-Louise Parker en tant que ses parents bien intentionnés Rick et Teresa ; et Colin Kaepernick lui-même, qui apparaît comme le narrateur actuel de sa propre histoire, guidant les téléspectateurs à travers un éventail robuste et coloré de moments contextuels historiques et contemporains. »

Certains jouent le jeu. D’autres le changent. De @kaepernick7 et @ava, la série limitée #ColininBlackandWhite sera présentée le 29 octobre sur @netflix pic.twitter.com/leFwQTzm3A – Netflix (@netflix) 29 octobre 2021

Kaepernick et Ava DuVernay sont les producteurs exécutifs de la série. En parlant à Yahoo, DuVernay a déclaré que c’était Kaepernick qui l’avait approchée pour créer une série sur lui. « Je n’étais pas [originally] Je suis sûr que c’était quelque chose qui m’attirait », dit-elle. « Je n’étais pas sûre que ce serait quelque chose que je pourrais faire en un morceau qui plairait à d’autres personnes jusqu’à ce que je commence à entendre les histoires. Il a commencé à me raconter les histoires de ses années de lycée. Je n’avais aucune idée qu’il était un enfant noir adopté par deux parents blancs, bien intentionnés et aimants qui vivaient dans une ville entièrement blanche et qui ne savaient pas trop comment l’élever comme un enfant noir. »

Kaepernick a fait la une des journaux nationaux lorsqu’il a commencé à s’agenouiller pendant l’hymne national en 2016 pour protester contre l’injustice raciale et la brutalité policière. Il était membre des 49ers de San Francisco à l’époque et n’était pas avec l’équipe après la saison 2016 car il a renoncé à son contrat. Il n’a pas signé avec une équipe de la NFL depuis, mais a récemment déclaré à Ebony qu’il était prêt à revenir dans la ligue.

« Absolument. Je suis toujours debout à 5 heures du matin pour m’entraîner cinq, six jours par semaine, m’assurant d’être prêt à emmener à nouveau une équipe au Super Bowl », a déclaré Kaepernick. « Ce n’est pas quelque chose que je lâcherai jamais, quelles que soient les actions de 32 équipes et de leurs partenaires pour me refuser un emploi. De la même manière que j’ai persisté au lycée, je vais être persistant ici.