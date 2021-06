La série Marvel de Sony Silk ajoute le producteur Watchmen en tant que showrunner ⋆ .

in

L’année dernière, il a été annoncé que Sony Pictures Television apporterait le personnage de Marvel Cindy Moon au petit écran avec une action en direct Soie séries télévisées, et maintenant Deadline rapporte que Veilleurs le producteur exécutif Tom Spezialy a rejoint le projet en tant que showrunner.

Soie dans l’un des premiers projets Marvel TV en développement chez Sony, le studio ayant mis en place Spider-Man : dans le Spider-Verse Phil Lord et Chris Miller pour superviser une liste d’adaptations télévisées basées sur l’univers des personnages Marvel de Sony Pictures.

Cindy Moon a fait ses débuts dans Marvel Comics en 2014 L’incroyable Spider-Man #1 et s’est rapidement imposée comme un personnage préféré des fans. Elle possède des pouvoirs similaires à Spider-Man, ayant été mordue par la même araignée radioactive qui a donné ses pouvoirs à Peter Parker. Une (non alimentée) Cindy est déjà apparue en live-action, avec Tiffany Espensen dépeignant le personnage dans les films Marvel Cinematic Universe Spider-Man : Retrouvailles et Avengers : guerre à l’infini.

Spezialy a récemment signé un accord global avec Amazon Studios, et Deadline rapporte que le streamer devrait gérer la distribution du Soie série, qui a été écrite par Lauren Moon (Atypique). Pour l’instant cependant, ni Sony ni Amazon n’ont confirmé l’accord.

Lien source