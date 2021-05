La série Marvel’s Secret Invasion Disney + a trouvé ses réalisateurs ⋆ .

]]>]]>

Marvel’s Invasion secrète n’a pas été trop secrète ces derniers temps, avec la nouvelle qu’Olivia Colman et Emilia Clarke ont rejoint Samuel L.Jackson, Ben Mendelsohn et Kingsley Ben-Adir dans la série très attendue Disney +. Eh bien maintenant, nous savons également qui dirigera la série, THR révélant exclusivement que Thomas Bezucha et Ali Selim ont été engagés pour diriger le projet Marvel Studios.

Bezucha a réalisé le drame sous-estimé de Kevin Costner et Diane Lane l’année dernière Laisse le partir, tandis que Selim travaillait sur la formidable mini-série 9/11 de Hulu La tour imminente.

Bien que des détails spécifiques sur Invasion secrète sont gardés secrets, Marvel a confirmé que la série ne sera pas un événement MCU englobant comme Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie. Il s’inspirera cependant vraisemblablement de la Invasion secrète histoire de la bande dessinée, où les Skrulls qui se métamorphosaient avaient tranquillement infiltré la Terre et s’intégraient dans tous les aspects de la société.

La série devrait passer devant les caméras en Europe plus tard cette année, avec M. RobotKyle Bradstreet écrit et produit la série.

