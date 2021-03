La série NASCAR Cup se lance dans la course de terre pour la première fois depuis 1970

NASCAR était en action sur la terre à Bristol Motor Speedway ce week-end, le premier retour de la Cup Series depuis 1970.

La Cup Series et les Trucks étaient en action ce week-end qui a été fortement impacté par la météo. Des pluies torrentielles et des inondations ont poussé les deux courses à un double coup de tête lundi, et naturellement, après une tentative de course aux courses de Truck’s Heat samedi, a été arrêtée après un seul tour.

Martin Truex Jr., effectuant sa première course de Truck Series en 15 ans, a dominé la course de lundi pour prendre le drapeau à damier, à la recherche d’une expérience supplémentaire sur la nouvelle surface de Bristol.

Truex, qui n’avait presque aucune expérience préalable sur terre, a mené 105 des 150 tours, remportant les trois étapes en cours de route dans son camion engagé Kyle Busch Motorsports.

Peut-être qu’il y a un peu de saleté sur ses bottes! 🤠 Le vainqueur de la course @MartinTruex_Jr revient sur un après-midi dominant à @BMSupdates. pic.twitter.com/nNe5i38jZ5 – NASCAR Camping World Trucks (@NASCAR_Trucks) 29 mars 2021

La saleté a fourni un défi supplémentaire en termes de visibilité, ce qui était une prime pour les voitures de la Coupe et les camions dans le «Colloseum» à Bristol. Une brume rouge a flotté dans le stade au cours du week-end, ce qui a rendu difficile l’évitement des épaves pour les joueurs de la seconde moitié du terrain.

En Cup Series, c’est Joey Logano qui a remporté la victoire devant Ricky Stenhouse Jr. et Denny Hamlin. Daniel Suarez a réussi une quatrième place, meilleure en carrière, dans la voiture # 99 Trackhouse Racing, appartenant en partie à Pitbull.

Avec Speedway Motorsports dépensant près de 2 millions de dollars pour convertir les arènes en un paradis pour les courses de terre, il y avait beaucoup de battage médiatique dans la communauté NASCAR avant l’événement.

Après le drapeau, Logano a dit aux fans dans une capacité réduite Bristol: «Que diriez-vous de Bristol sur la saleté, les gars! C’est incroyable.

«Il n’y a rien de tel que de gagner à Bristol, mais le mettre sur terre et être le premier à le faire est très spécial.»

« Ce n’est que ma quatrième course en terre battue, donc je me suis beaucoup amusé à essayer de comprendre », a déclaré Logano. «J’étais en train de m’amuser en course, en essayant de trouver les bonnes voies, en me déplaçant.»

Pour ajouter, il a également été annoncé sur le système de sonorisation des pistes qu’une autre course de terre à Bristol Motor Speedway reviendrait au calendrier en 2022.

Dans d’autres nouvelles, IndyCar continue ses tests de pré-saison avec Texas Motor Speedway accueillant des équipes mardi et mercredi avec un peu plus d’un mois avant que la piste accueille un double en tête le week-end des 1er et 2 mai. L’ouverture de la saison IndyCar est prévue qui aura lieu à Saint-Pétersbourg le 25 avril.

NASCAR fait face à une semaine de repos avec Martinsville accueillant à la fois la Cup Series et la Xfinity Series les 9 et 10 avril.