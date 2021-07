La série NBC annulée envisage une renaissance possible de Netflix

Manifest pourrait avoir une autre vie à la télévision après tout. Mardi, Deadline a rapporté que Manifest pourrait éventuellement être enregistré par Netflix. La publication a rapporté que Netflix et NBC envisageaient une autre saison de la série, qui a été annulée en juin.

Des sources ont déclaré à Deadline que NBC était en conversation avec le studio de Manifest, Warner Bros TV, au sujet d’un éventuel renouvellement de l’émission pour la saison 4. De plus, Netflix a également repris les discussions avec Warner Bros. TV au sujet de la reprise de Manifest. Cette nouvelle intervient alors que l’audience de Manifest continue de grimper sur Netflix. L’émission a également bénéficié du fait que les fans ont présenté la campagne #SaveManifest en ligne qui a suscité beaucoup d’intérêt. La date limite a contacté les représentants de Warner Bros. TV, Netflix et NBC, mais n’a pas eu de réponse au moment de la publication de l’article.

Deadline a noté qu’il existe plusieurs raisons pour lesquelles NBC et Netflix ont inversé le cours en ce qui concerne l’avenir de Manifest. NBC avait l’intention de produire des saisons de deux émissions différentes – Good Girls and the Law & Order spin-off, Law & Order: For the Defence. Il a été récemment rapporté que Good Girls ne reviendrait pas pour la saison 5 en raison de problèmes concernant les accords pour le casting. Law & Order: For the Defence n’a pas été choisi pour aller en série. En conséquence, le réseau dispose de plus de fonds pour envoyer le Manifeste s’il souhaite continuer avec une autre saison. En ce qui concerne Netflix, il semble que le succès de l’émission sur la plate-forme ait joué dans la décision du service d’envisager de faire revivre Manifest.

Manifest avait déjà été annulé par NBC en juin après trois saisons. À l’époque, on parlait beaucoup de savoir si la série serait reprise par Netflix, car l’émission a connu un grand succès sur la plateforme de streaming. Mais, plus tard en juin, il a été rapporté que Netflix avait transmis l’émission. Hélas, il semble que la série trouvera une nouvelle vie sur NBC ou Netflix. Pour le moment, il y aurait des conversations en cours autour des options du casting de Manifest. Le casting comprend Josh Dallas, Melissa Roxburgh et JR Ramirez. On ne sait pas quels membres de la distribution reviendront si Manifest revient pour la saison 4. Bien que la majorité des acteurs aient partagé leur soutien à la campagne #SaveManifest et ont déclaré qu’ils seraient intéressés à revenir.