La série Netflix bien-aimée se termine après la saison 3

Les fans de Derry Girls de Netflix ont eu des nouvelles douces-amères lorsque la showrunner Lisa McGee a annoncé que la saison trois serait également la dernière saison de la série. Le tournage de la série a commencé début octobre et la dernière saison devrait être diffusée en 2022.

Bien qu’il soit courant chez Netflix d’annuler une série après trois saisons, McGee a assuré aux fans que cela avait toujours été son plan. « C’était toujours le plan de dire au revoir après trois séries », a-t-elle écrit sur Twitter lorsqu’elle a fait l’annonce. « Derry Girls est une histoire de passage à l’âge adulte ; suivre cinq adolescents ridicules alors qu’ils commencent lentement… très lentement… à devenir des adultes, tandis qu’autour de l’endroit qu’ils appellent leur maison commence à changer aussi et que l’Irlande du Nord entre dans une phase plus optimiste – qui était une petite , fenêtre magique dans le temps. »

« Derry Girls est une lettre d’amour à l’endroit d’où je viens et aux personnes qui m’ont façonné », a poursuivi McGee. « Ce fut un honneur de l’écrire et je serai toujours fier de tout ce qu’il a accompli. Je tiens à remercier les habitants de Derry et d’Irlande du Nord pour leur soutien. Merci également à l’équipe derrière la série, l’incroyable Hat Trick productions et merci spécial à Channel 4 – la chaîne que j’ai grandi en regardant; la chaîne qui m’a donné envie d’écrire de la comédie et la seule chaîne qui aurait pu faire notre émission. »

« Qui sait si Erin, Clare, Orla, Michelle et James reviendront un jour sous une autre forme, mais pour l’instant c’est tout pour nous et nous sommes ravis de commencer à filmer cette série avec notre incroyable casting et équipe pour, espérons-le, prendre notre fans fidèles dans une dernière aventure », a conclu McGee. La saison 2 de Derry Girls est sortie en 2019 et a été un succès surprise pour Netflix, et les fans attendaient avec impatience la prochaine série d’épisodes, mais COVID-19 entraîne de sérieux retards de production.

L’actrice Siobhan McSweeney, qui joue Sister Michael, a fait le point sur la série bien-aimée à la suite d’un groupe d’amis au début des années 90 naviguant dans les troubles turbulents de l’Irlande du Nord. Dans une interview avec le Radio Times, McSweeney a admis que tout ce qu’elle pouvait vraiment dire sur la production de la saison 3, c’est que les acteurs et l’équipe « espèrent le faire cette année ». Mais cela a été un « cauchemar de planification » jusqu’à présent. « Lise [McGee, the creator] ne veut pas faire de compromis sur la qualité, évidemment, mais je pense que nous sommes tous très impatients de le faire pour des raisons très évidentes », a déclaré McSweeney dans l’interview. McSweeney a ajouté qu’elle espérait que la saison 3 se déroulerait avant son personnage, Sister Michael. « meurt », plaisantant encore, « Je ne sais pas. C’est ce qui est vraiment excitant dans le fait d’être acteur ; Je ne sais pas où elle va finir – cela dépend des idées de Lisa, mais quoi qu’elle fasse, elle ne sera pas vraiment impressionnée. »