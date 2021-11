La série Netflix ‘Coming Out Colton’ de Colton Underwood sort sa première bande-annonce

Colton Underwood fait son coming out et se réconcilie avec son passé dans les nouvelles docuseries de Netflix, Coming Out Colton, diffusée le vendredi 3 décembre. L’ancien célibataire parle de sa sexualité et des allégations de l’ex-petite amie Cassie Randolph selon lesquelles il l’a traquée et harcelée dans la nouvelle bande-annonce de la série en six parties.

« Je n’ai jamais pensé que j’allais sortir », admet Underwood dans la bande-annonce. « Je pensais que j’allais mourir avec ce secret. » Il continue que sa relation avec Randolph faisait partie de ce qui l’a poussé à finalement sortir, car cela s’est terminé avec son dépôt d’une injonction contre lui en septembre 2020, alléguant qu’il l’avait harcelée, harcelée avec des SMS et planté un dispositif de suivi sous sa voiture.

« La raison pour laquelle je fais mon coming-out, c’est parce que j’ai honte et je suis en quelque sorte mortifié de ce qui m’a amené dans cette position en premier lieu », dit-il. « J’ai mis une pauvre fille dans l’enfer de mes propres insécurités. » Underwood admet: « Je commençais à blesser d’autres personnes en dehors de moi-même. »

Underwood partage également le moment où il sort avec son père, admettant lors d’une sortie de pêche émotionnelle qu’il « a soutenu [himself] dans un coin » fuyant qui il est. « Partir dans un voyage personnel pour sortir avec sa famille proche et ses amis, faire face à ses actions passées et accepter sa vie de chrétien et de membre de la communauté LGBTQ+ n’est pas facile , mais Underwood a l’aide du skieur olympique ouvertement gay Gus Kenworthy, qui sert de mentor à l’ancien joueur de football alors qu’il détermine où il s’intègre dans la communauté LGBTQ + et aide à faciliter les conversations avec d’autres qui peuvent s’identifier à son voyage, y compris ses collègues footballeur gay Michael Sam.

La star de Bachelor in Paradise explore également le fait d’avoir sa première « connexion émotionnelle » avec un homme alors qu’il envisage de sortir avec plus d’authenticité pour la première fois de sa vie. « Tout le monde sort des histoires différentes, et je suis reconnaissant de pouvoir ajouter mon histoire à la conversation », a déclaré Underwood dans la bande-annonce. Coming Out Colton sera présenté en avant-première sur Netflix le vendredi 3 décembre.