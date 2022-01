La série Netflix préférée des fans vient d’être lancée au n ° 1 après les sorties de la nouvelle saison

Cobra Kai est rapidement en train de devenir l’une des séries phares de Netflix, en particulier avec la sortie de la saison 4. Le drame d’arts martiaux a publié 10 nouveaux épisodes vendredi et s’est depuis hissé à la première place de la liste des 10 meilleures émissions de télévision mondiales de Netflix. La série est en streaming maintenant.

Cobra Kai La saison 4 a été créée le 31 décembre 2021, marquant littéralement le début de la nouvelle année avec style. Il présente des stars de retour comme Ralph Macchio, William Zabka et Martin Kove, tous issus des films originaux, ainsi qu’une nouvelle génération d’artistes martiaux comme Xolo Maridueña, Mary Mouser et Tanner Buchanan. L’émission reprend exactement là où la dernière saison s’est terminée en janvier 2021 – avec Johnny (Zabka) et Daniel (Macchio) faisant équipe contre Kreese (Kove) et le drame parmi les étudiants toujours suspendu dans les airs.

Nous savons d’après les listes autodéclarées de Netflix que Cobra Kai est l’émission de télévision numéro 1 sur la plate-forme dans le monde, avec plus de 120 millions d’heures visionnées au total. L’émission est également numéro 1 aux États-Unis et dans de nombreux autres pays du monde, dépassant certaines des plus grandes sorties récentes de Netflix comme The Witcher Season 2.

D’un point de vue critique, la série s’en sort tout aussi bien. La saison 4 a actuellement une note moyenne de 8,2 sur 10 sur Rotten Tomatoes, avec 27 critiques comptabilisées. C’est un accueil positif à 100%, tandis que le public lui donne une réponse positive à 92%. Le consensus critique se lit comme suit: « Cobra Kai se réjouit toujours d’une quatrième saison qui tire beaucoup de plaisir des alliances changeantes, principalement de la trêve difficile entre Johnny Lawrence et Daniel LaRusso. »

Cobra Kai est un spin-off de la franchise Karate Kid qui est devenu l’un des succès les plus surprenants de l’ère du streaming. Cela provient à l’origine de quelques blagues et références désinvoltes dans d’autres médias qui ont marqué l’imagination des fans. Tout d’abord, Zabka a réalisé et joué dans le clip de 2007 de « Sweep the Leg » du groupe No More Kings, au moment où il a plaisanté avec The AV Club en disant qu’il considérait son personnage comme le véritable héros de la franchise. Puis en 2013, Zabka et Macchio sont apparus ensemble dans un épisode de How I Met Your Mother où ils ont plaisanté en disant que Barney (Neil Patrick Harris) avait la même interprétation.

Pourtant, Cobra Kai lui-même a connu un démarrage lent lorsqu’il a commencé sur YouTube Premium. Les deux premières saisons y ont été diffusées, mais l’émission n’a pas vraiment atteint son niveau de visibilité actuel avant la première de la saison 3 en janvier 2021. Depuis lors, le dojo a été envahi par de nouveaux fans. Les saisons 1 à 4 de Cobra Kai sont maintenant diffusées sur Netflix.