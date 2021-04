La série Obi-Wan Kenobi de Disney + ajoute Maya Erskine dans un rôle récurrent ⋆ .

Maya Erskine Crédit photo: Paul Archuleta / .

Selon la date limite, PEN15 la star et créatrice Maya Erskine la fait officiellement Guerres des étoiles fait ses débuts alors qu’elle signe un rôle récurrent dans le très attendu de Disney + Obi Wan Kenobi séries. Plus de détails sur son personnage sont toujours gardés secrets, mais elle apparaîtra dans au moins trois épisodes. Lucasfilm se prépare actuellement pour le début imminent de la production de la série de six épisodes ce mois-ci, qui devrait avoir lieu à Los Angeles, en Californie.

Erskine est surtout connu pour avoir joué dans la comédie à succès de Hulu PEN15 qu’elle a également co-créé et co-produit avec la co-star Anna Konkle. Pour leur travail sur la première saison, le duo a reçu une nomination aux Emmy pour l’écriture exceptionnelle pour une série comique. Les autres crédits télévisés d’Erskine comprennent Hart of Dixie, Bêtas, Battement de coeur, Précaire, Décontractée, Bob’s Burgers, et Traverser les épées.

le Obi Wan Kenobi La série voit le retour d’Ewan McGregor dans l’univers de Star Wars alors qu’il reprend son rôle emblématique de maître Jedi titulaire. L’histoire devrait avoir lieu huit ans après les événements de La vengeance des Sith, où nous avons vu pour la dernière fois Obi-Wan livrer le bébé Luke Skywalker à sa ferme Tatooine. Plus de détails sur l’intrigue de la série sont encore rares. Pourtant, il pourrait potentiellement explorer la vie d’Obi-Wan sur Tatooine entre Épisodes III et IV, qui ont déjà été explorés dans quelques romans et bandes dessinées Star Wars.

La série Disney + comprendra également le retour de Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker / Darth Vader et de Joel Edgerton dans le rôle d’Owen Lars. le Guerres des étoiles les anciens seront rejoints par Kumail Nanjiani (Éternels), O’Shea Jackson Jr. (Godzilla: le roi des monstres), Sung Kang (F9: La saga rapide), Moïse Ingram (Le gambit de la reine), Indira Varma (Jeu des trônes), Rupert Friend (La dépêche française), Simone Kessell (Des rois et des prophètes) et Benny Safdie (Gemmes non coupées).

Deborah Chow dirigera Obi Wan Kenobi d’après un scénario écrit par Joby Harold. Chow, Harold et McGregor serviront de producteurs exécutifs aux côtés de Kathleen Kennedy, Tracey Seaward (La reine) et John Swartz (Rogue One: Une histoire de Star Wars). Jason McGatlin, vice-président exécutif de la production de Lucasfilm, sera coproducteur.